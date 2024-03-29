Παναθηναϊκός: Τα «όπλα» του Αταμάν για το διπλό στην Μπολόνια

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βίρτους στην Μπολόνια στα πλαίσια της 32ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «πράσινοι» δίνουν τον πρώτο από τους τρεις «τελικούς» για να καταφέρουν να πάρουν το πλεονέκτημα έδρας και τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Ο Εργκίν Αταμάν γνωρίζει τα δυνατά σημεία των Ιταλών αλλά ξέρει τι πρέπει να κάνει για να φύγει με το διπλό.

Πηγή: skai.gr

