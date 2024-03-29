H 2η αγωνιστική των playoffs και playouts στον bwinΣΠΟΡ FM!

Η 2η αγωνιστική των playoffs έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM και φέρνει ντέρμπι που κόβουν την ανάσα!

Συντονιστείτε την Κυριακή (31/03) στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τις μάχες κορυφής, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 18.00 και την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 20:30, σε δύο ματς καθοριστικά για την κούρσα του τίτλου, ενώ την ίδια ώρα (20:30) παίζουν Άρης-Λαμία.

Μπάλα στους 94,6 όμως παίζουμε και το Σάββατο (30/03) με τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής των playouts, με τις αναμετρήσεις Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης στις 15:00, Βόλος-Κηφισιά στις 17:30, ΠΑΣ Γιάννινα-Παναιτωλικός δύο ώρες αργότερα και ΟΦΗ-Ατρόμητος στις 20:00.

Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και όπως πάντα, ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Ζήστε τα ντέρμπι ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ και όλη την ένταση του ελληνικού πρωταθλήματος, εδώ!

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

