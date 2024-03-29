Miami Open: Στους «4» μετά από 6 χρόνια ο Ζβέρεφ

Στους ημιτελικούς του Miami Open επέστρεψε μετά από 6 χρόνια ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ του Φαμπιάν Μαροζάν (6-3, 7-5) μετά από μία ώρα και 39 λεπτά αγώνα και πήρε το «εισιτήριο» για την τετράδα του τουρνουά της Φλόριντα, για πρώτη φορά μετά το 2018!

Για το νο5 της παγκόσμιας κατάταξης η σημερινή πρόκριση τον φέρνει για 17η φορά σε ημιτελικό ATP Masters 1000. Τελείωσε τον αγώνα με 6 άσους, κανένα διπλό λάθος, ενώ κέρδισε το 80% των πόντων του πίσω από το πρώτο σερβίς (37/46). Επίσης «έσβησε» και τα δύο μπρέικ πόιντς του αντιπάλου του, με τον ίδιο να εκμεταλλεύεται τις τρεις από τις επτά ευκαιρίες που του δόθηκαν για μπρέικ.

Τελευταίο εμπόδιο για τον Ζβέρεφ στο δρόμο προς τον τελικό θα είναι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

