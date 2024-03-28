«Πάγωσε» την… κόλαση του Βελιγραδίου ο Ολυμπιακός.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν ακόμη και στο -14 (52-38), με ένα τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την ανατροπή και νίκησαν 74-69 την Παρτίζαν!

Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Γουίλιαμς-Γκος, Γουόκαπ και Παπανικολάου για τους Πειραιώτες, καθώς εκείνοι ξεκίνησαν την αντεπίθεση για το 12-0 στην αρχή του τέταρτου δεκάλεπτου, που «εξαφάνισε» το -13 (59-46) του τρίτου.

Στο 20-12 πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που μένει κοντά στην τετράδα, ενώ από την άλλη εκείνη του Ζέλικο

Ομπράντοβιτς υποχώρησε στο 14-18 και παραμένει στο… άγχος για την είσοδο στα Play-In.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος ήταν και κορυφαίος για τον Ολυμπιακό με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Άλλους 13π. πρόσθεσε ο Κώστας Παπανικολάου, ενώ ο Τόμας Γουόκαπ είχε 11π.

Από την Παρτίζαν, η οποία πήρε 18 επιθετικά ριμπάουντ, ξεχώρισε ο Κέβιν Πάντερ με 19 πόντους.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Κλειστό ήταν το ματς στα πρώτα τέσσερα λεπτά (7-9), με τους «ερυθρόλευκους» στη συνέχεια να «πληρώνουν» τα πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ και την Παρτίζαν να ξεφεύγει στο +7 (20-11) με Πάντερ και Καμίνσκι, στο 8’. Στο τελευταίο δίλεπτο, οι Πειραιώτες έσφιξαν περισσότερο αμυντικά, πήραν τα ριμπάουντ και με τους Φαλ, Παπανικολάου και Γουίλιαμς-Γκος μείωσαν τη διαφορά στο τέλος της πρώτης περιόδου, με επιμέρους σκορ 2-6 (22-17).

Με συνολικά καλή άμυνα και μπροστάρη τον Γουίλιαμς-Γκος με τα κλεψίματά του, ο Ολυμπιακός πλησίασε στο καλάθι (25-23), στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου. Η Παρτίζαν αντέδρασε με ένα τρίποντο του Σμαϊλάγιτς (28-23), με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν την καλή τους άμυνα, να υποχρεώνουν σε απανωτά λάθη τους γηπεδούχους και να ισοφαρίζουν (28-28), στο 17’. Με σερί 5-0 από Ντόζιερ και Καμίνσκι απάντησαν οι γηπεδούχοι, με τον ΜακΚίσικ να μειώνει στο τρίποντο (33-30), στο 19’. Ωστόσο, οι Πειραιώτες έκαναν τραγικό φινάλε, καθώς μετά από φάουλ για βολές που κέρδισε ο Πονίτκα από τον Λαρεντζάκη ο ΜακΚίσικ συνέχισε τη φάση και χρεώθηκε με αντιαθλητικό, με αποτέλεσμα οι Σέρβοι να βρουν από αυτό σερί 6-0 για το +10 (40-30) και τον Γουίλιαμς-Γκος να μειώνει στο τέλος σε 40-32.

Με τον Καμπόκλο να κάνει μεγάλη «ζημιά» με τα επιθετικά του ριμπάουντ, η Παρτίζαν ξέφυγε ξανά στο +10 (46-36), στην αρχή του δεύτερου μέρους. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν τις κακές επιλογές στην επίθεση, μένοντας χωρίς σκορ, με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν ακόμη και στο +14 (52-38), στο 26’. Στη συνέχεια, ο ρυθμός του ματς ανέβηκε με τους Κάναν και Γουίλιαμς-Γκος να βρίσκουν τρίποντα και να ρίχνουν τη διαφορά (54-44), αλλά χάρη στον «ζεστό» Πάντερ οι γηπεδούχοι έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +13 (59-46).

Με τρομερές άμυνες και εξαιρετικούς τους Γουόκαπ, Παπανικολάου και Γουίλιαμς-Γκος ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στην τέταρτη περίοδο, μπαίνοντας με σερί 12-0 και μειώνοντας στον πόντο (59-58), στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Με καλάθι του Πονίτκα έσπασε το… ρόδι η Παρτίζαν, με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν με ένα δικό τους 6-0 με πρωταγωνιστή τον Παπανικολάου για το +3 (61-64), στο 36’. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον Πάντερ για το προσπέρασμα (65-64), με τους Γουόκαπ και Λαρεντζάκη να αντιδρούν για το +8 (65-68), με τον Καμίνσκι να ισοφαρίζει (69-69), στα 45’’ πριν τη λήξη. Το κάρφωμα του Φαλ έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του Πειραιά, με τους γηπεδούχους να αστοχούν και τον Γουίλιαμς-Γκος να κάνει 2/2 βολές, για το +4 (69-73), στα 13,4’’. Ο Πάντερ αστόχησε σε τρίποντο, με τον Φαλ να κάνει 1/2 από τη γραμμή και να διαμορφώνει το τελικό 69-74!

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 40-32, 59-46, 69-74

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.