Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Μπαλτσερόφσκι μετά την εξαιρετική του εμφάνιση

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα την Άλμπα και ένας από τους πρωταγωνιστές του εξάστερου ήταν ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι ο οποίος κατά την διάρκεια του παιχνιδιού δέχθηκε ένα χτύπημα στο αντιβράχιο του δεξιού του χεριού.
Μάλιστα αυτός είναι και ο λόγος που δεν επέστρεψε καθόλου στο παρκέ.
Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί αύριο...
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.