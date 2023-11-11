Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Μπαλτσερόφσκι μετά την εξαιρετική του εμφάνιση

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα την Άλμπα και ένας από τους πρωταγωνιστές του εξάστερου ήταν ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι ο οποίος κατά την διάρκεια του παιχνιδιού δέχθηκε ένα χτύπημα στο αντιβράχιο του δεξιού του χεριού.

Μάλιστα αυτός είναι και ο λόγος που δεν επέστρεψε καθόλου στο παρκέ.

Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί αύριο...

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.