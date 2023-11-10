Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς Μιλουτίνοφ με Προμηθέα ο Ολυμπιακός - Εξαιρετικά αμφίβολος για τη «διαβολοβδομάδα»

Στην προεπιλογή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής, βρίσκεται ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Φρανσίσκο Ορτέγκα!

Ortega

Μία άκρως τιμητική και κολακευτική είδηση έρχεται από την Αργεντινή για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα και τον Ολυμπιακό!

Όπως μετέφερε ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων», Κώστας Νικολακόπουλος, ο 24χρονος αριστερός μπακ των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται στην προεπιλογή της «αλμπισελέστε» για τα επερχόμενα παιχνίδια της ομάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ!

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο νεαρός αμυντικός με τη φανέλα των Πειραιωτών φαίνεται πως κέντρισαν την προσοχή του Ομοσπονδιακού προπονητή της Αργεντινής, Λουίς Σκαλόνι, ο οποίος συμπεριέλαβε το όνομά του στην αρχική λίστα με τους παίκτες που σκοπεύει να καλέσει στα δύο παιχνίδια του Νοεμβρίου.

Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει μπροστά της δύο πολύ δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ για τη ζώνη της Λατινικής Αμερικής, καθώς θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Ουρουγουάη (17/11, 02:00), ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα δοκιμαστεί στην έδρα της Βραζιλίας (22/11, 02:30).

Να θυμίσουμε πως η παρέα του Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, έχοντας το απόλυτο των νικών στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark