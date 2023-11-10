Χωρίς Μιλουτίνοφ με Προμηθέα ο Ολυμπιακός - Εξαιρετικά αμφίβολος για τη «διαβολοβδομάδα»

Μία άκρως τιμητική και κολακευτική είδηση έρχεται από την Αργεντινή για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα και τον Ολυμπιακό!



Όπως μετέφερε ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων», Κώστας Νικολακόπουλος, ο 24χρονος αριστερός μπακ των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται στην προεπιλογή της «αλμπισελέστε» για τα επερχόμενα παιχνίδια της ομάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ!

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο νεαρός αμυντικός με τη φανέλα των Πειραιωτών φαίνεται πως κέντρισαν την προσοχή του Ομοσπονδιακού προπονητή της Αργεντινής, Λουίς Σκαλόνι, ο οποίος συμπεριέλαβε το όνομά του στην αρχική λίστα με τους παίκτες που σκοπεύει να καλέσει στα δύο παιχνίδια του Νοεμβρίου.



Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει μπροστά της δύο πολύ δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ για τη ζώνη της Λατινικής Αμερικής, καθώς θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Ουρουγουάη (17/11, 02:00), ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα δοκιμαστεί στην έδρα της Βραζιλίας (22/11, 02:30).



Να θυμίσουμε πως η παρέα του Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, έχοντας το απόλυτο των νικών στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.

