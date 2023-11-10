Ταξίδι... αναψυχής του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν χάρμα ιδέσθαι στην καταπράσινη «Mercedes Benz Arena» και νίκησε άνετα την Άλμπα με σκορ 99-85, ανεβαίνοντας στο 3-4 με την καλύτερη φετινή της εμφάνιση στην Ευρωλίγκα!

Ο Παναθηναϊκός ήταν από την αρχή καταιγιστικός επιθετικά (12/28 τρίποντα, 19 ασίστ), είχε πλουραλισμό στην επίθεσή του και σωστές αντιδράσεις όταν οι Γερμανοί μείωσαν στο σκορ, με αποτέλεσμα να πάρει το πρώτο του εκτός έδρας ροζ φύλλο χωρίς να ιδρώσει ιδιαίτερα!

Πολλοί οι πρωταγωνιστές για τους νικητές, με κορυφαίο εξ αυτών τον Ντίνο Μήτογλου, που ήταν και πάλι ασύλληπτος με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ακολούθησε ο αθόρυβος αλλά κομβικός Τζέριαν Γκραντ με 7 πόντους, 9 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ σπουδαίο ματς έκανε ο Μάριους Γκριγκόνις με 16 πόντους και 4/8 τρίποντα.

Ντεμπούτο έκανε ο Κέντρικ Ναν, που αν και «άγουρος» έδειξε την ποιότητά του με 6 πόντους και 1 ασίστ, αν και αστόχησε στα 5 τρίποντα που επιχείρησε. Εξαιρετικοί και οι Κώστας Σλούκας (14 πόντοι, 6 ασίστ), Λούκα Βιλντόσα (13 πόντοι, 4 ασίστ) αλλά και Όλεκ Μπαλτσερόφσκι (11 πόντοι, 3 ασίστ). Από πλευράς Άλμπα, ξεχώρισε ο Στέρλινγκ Μπράουν με 17 πόντους και ο Γιοχάνες Τίμαν με 16.

Το ματς

Ο Σλούκας μπήκε δυνατά στο ματς ανοίγοντας το σκορ και λίγο αργότερα έβαλε τρίποντο για το 4-8, με τον Τίμαν να είναι άλυτο πρόβλημα στα ριμπάουντ για το 6-8. Ο Μήτογλου έκανε ένα προσωπικό σερί, υπογράφοντας τη μεγαλύτερη διαφορά του Παναθηναϊκού (6-12), όμως Ντέλοου και Μπιν απάντησαν για το 11-12. Με τον Μπαλτσερόφσκι να κάνει αισθητή την παρουσία του σε άμυνα και επίθεση οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο 11-16, ωστόσο η Άλμπα βρήκε τον τρόπο να τρέξει και να σκοράρει τρίποντο με τον Πρότσιντα (14-16). Ο εξαιρετικός Γκριγκόνις σκόραρε ξανά για τρεις, γράφοντας το 16-21, όμως ο Πρότσιντα απάντησε και ισοφάρισε (21-21). Ο Ναν σκόραρε με φλόουτερ για το 21-25, ανοίγοντας λογαριασμό, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 26-27 μετά από κάρφωμα του Πρότσιντα.

Με γκολ-φάουλ του Τίμαν, η Άλμπα προηγήθηκε για πρώτη φορά στην αρχή της δεύτερης περιόδου (28-27). Ο Γερμανός ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και έγραψε το 33-31 σκοράροντας από κοντά, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία του φορτωμένου με φάουλ Μήτογλου να μαρκάρει. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με Σλούκα και Μπαλτσερόφσκι για το 33-35, ενώ ο Πολωνός κάρφωσε παίρνοντας και το φάουλ για το 33-38. Ο Βιλντόσα σκόραρε για τρεις, διαμορφώνοντας τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς (33-41). Οι Γερμανοί προσπάθησαν να μειώσουν, όμως ο Αργεντινός έβαλε νέο τρίποντο για το 37-45 και ακόμα ένα για το 40-48. Στη συνέχεια ήρθε η σειρά του Γκραντ, που έβαλε νέο μακρινό σουτ για το 42-56, με τον Βιλντόσα να κάνει 4/4 για το 42-56. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 47-60.

Στο δεύτερο μέρος, η Άλμπα με Ντέλοου και Μπράουν προσπάθησε να μειώσει και έφτασε στο 51-62, πριν ο Γκριγκόνις βάλει τρίποντο για το 51-65. Με τον Λεσόρ να βγάζει εντυπωσιακές φάσεις σε άμυνα και επίθεση, οι «πράσινοι» ανέβηκαν για πρώτη φορά στο +16 (53-69), πριν ο Σλούκας υπογράψει με τρίποντο το +17 (55-72). Η Άλμπα αντέδρασε με Τίμαν και Πρότσιντα, μειώνοντας στο 60-72 και εξαναγκάζοντας τον Αταμάν σε τάιμ άουτ. Μετά από αυτό, ο Ντέλοου μείωσε κι άλλο, στο 63-72 με τρίποντο, πριν ο Μήτογλου κόψει τη φόρα της Άλμπα με δικό του προσωπικό σερί (64-77). Οι Γερμανοί πάλεψαν με Πρότσιντα και Ολίντε, μειώνοντας και πάλι (70-79). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 70-82 χάρη σε τρίποντο του Μήτογλου στη λήξη.

Άλμπα-Παναθηναϊκός

Ο Μπράουν μείωσε στις αρχές της τέταρτης περιόδου με τρίποντο (73-82), με τον Ναν να απαντάει από μέση απόσταση, γράφοντας το 73-84. Με Τόμας και Μπράουν η Άλμπα συνέχισε την αντεπίθεσή της, ρίχνοντας τη διαφορά στους 6 (78-84), με τον Ναν να δίνει ανάσα στον Παναθηναϊκό βάζοντας δύο βολές, πριν ο Λεσόρ βάλει άλλες δύο για το 78-88. Ο Γκριγκόνις έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 80-91, σε σημαντικό σημείο του αγώνα, με τον Γκραντ να παίρνει τη σκυτάλη και να τελειώνει ουσιαστικά το ματς στο 82-95.

Τα δεκάλεπτα: 26-27, 47-60, 70-82, 85-99

