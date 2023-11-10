Europa League: «Καμπάνα» με... αναστολή στον Ολυμπιακό από την UEFA

«Καμπάνα» στον Ολυμπιακό από την UEFA! Όπως μετέφερε ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων», Κώστας Νικολακόπουλος, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έλαβε την απόφαση να τιμωρήσει τον Ολυμπιακό με μερικό κλείσιμο του «Γ. Καραϊσκάκης» τουλάχιστον κατά 5000 θέσεων στον επόμενο εντός έδρας αγώνα, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 10 χιλιάδων ευρώ, εξαιτίας ενός πανό που αναρτήθηκε στο ματς με τη Γουέστ Χαμ και απαγορεύεται από τους κανονισμούς της ομοσπονδίας.

Η τιμωρία αυτή πάντως είναι με αναστολή δύο ετών, οπότε, το παιχνίδι με την Μπάτσκα Τόπολα για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League (14/12), το φαληρικό γήπεδο θα είναι γεμάτο και δεν θα υπάρχει περιορισμός θεατών.

Παράλληλα, η UEFA τιμώρησε τους Πειραιώτες με άλλα δέκα χιλιάδες ευρώ πρόστιμο για άλλα παραπτώματα.

