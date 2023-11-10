Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Europa League: «Καμπάνα» με... αναστολή στον Ολυμπιακό από την UEFA

Μείον 5.000 θέσεις με αναστολή δύο ετών για ένα παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στην Ευρώπη

Ολυμπιακός

«Καμπάνα» στον Ολυμπιακό από την UEFA! Όπως μετέφερε ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων», Κώστας Νικολακόπουλος, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έλαβε την απόφαση να τιμωρήσει τον Ολυμπιακό με μερικό κλείσιμο του «Γ. Καραϊσκάκης» τουλάχιστον κατά 5000 θέσεων στον επόμενο εντός έδρας αγώνα, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 10 χιλιάδων ευρώ, εξαιτίας ενός πανό που αναρτήθηκε στο ματς με τη Γουέστ Χαμ και απαγορεύεται από τους κανονισμούς της ομοσπονδίας.

Η τιμωρία αυτή πάντως είναι με αναστολή δύο ετών, οπότε, το παιχνίδι με την Μπάτσκα Τόπολα για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League (14/12), το φαληρικό γήπεδο θα είναι γεμάτο και δεν θα υπάρχει περιορισμός θεατών.

Παράλληλα, η UEFA τιμώρησε τους Πειραιώτες με άλλα δέκα χιλιάδες ευρώ πρόστιμο για άλλα παραπτώματα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Europa League UEFA ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark