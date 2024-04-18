Παναθηναϊκός: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί μετά την νίκη στο «αιώνιο» ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο «πλαίσιο» του game 3 των τελικών του πρωταθλήματος, στο Μετς. Οι «πράσινοι» πήραν το πρώτο σετ, όμως οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν τα επόμενα δύο και να βάλουν δύσκολα στο τριφύλλι. Η ομάδα του Ανδρεόπουλου παρόλα αυτά οδήγησε στο ντέρμπι σε tie break. Και κατάφερε να κερδίσει το ματς με σκορ 3-2 στα σετ.

