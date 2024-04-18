Τουρνουά Βαρκελώνης: Στους «8» ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Δύο στα δύο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην Βαρκελώνη. Μετά τον Όφνερ, ο Έλληνας πρωταθλητής επιβλήθηκε σήμερα (18/4) και του Ρομπέρτο Καρμπάγες Μπαένα με 2-0 σετ (7-5, 6-3) και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του τουρνουά 500 της ATP.

Μετά από μία ώρα και 46 λεπτά στην «Πίστα Ράφα Ναδάλ», ο 25χρονος τενίστας πέτυχε την 8η διαδοχική του νίκη στο Tour και 19η επί συνόλου 25 αγώνων που έχει δώσει στο 2024. Η σεζόν στο χώμα έχει ξεκινήσει ιδανικά για τον Τσιτσιπά, ο οποίος κατέκτησε το τρίτο του τρόπαιο στο Μάστερς 1000 του Μόντε Κάρλο και συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Το νο7 της παγκόσμιας κατάταξης θα βρεθεί για 4η φορά στους προημιτελικούς του Οπεν της Βαρκελώνης, ενώ πέτυχε το 3 στα 3 απέναντι στον 31χρονο στις αναμετρήσεις τους στο Tour. Η πρώτη φορά τον βρήκε να επικρατεί στους «8» του Εστορίλ το 2018, ενώ επιβλήθηκε και πέρυσι στους «64» του Ρολάν Γκαρός.

Εναντίον του Καρμπάγες Μπαένα ο Τσιτσιπάς τελείωσε το ματς με 33 winners και 7 άσους, υπέπεσε σε 27 αβίαστα, αλλά δύο διπλά λάθη. Είχε 71% σε κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς, 56% από το δεύτερο, ενώ εκμεταλλεύτηκε τα τρία από τα έντεκα μπρέικ πόιντς που είχε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

