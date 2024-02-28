Λίγες ώρες πριν από ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι, εν προκειμένω με αντίπαλο τον Άρη, ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας και έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες στο κόσμο του «τριφυλλιού».



Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η παρουσία των φιλάθλων μας στις εξέδρες της Λεωφόρου στο αποψινό παιχνίδι (9 μ.μ.) του Παναθηναϊκού μας κόντρα στον Άρη, θα πρέπει να είναι η αρμόζουσα, ώστε να μην στερηθεί η ομάδα τη δυνατότητα παρουσίας των φιλάθλων στα επόμενα καθοριστικά -για την επίτευξη των στόχων μας- παιχνίδια, επειδή κάποιος λειτούργησε απερίσκεπτα. Για να προστατεύσουμε την έδρα μας είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων.Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι ο νέος νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός, προβλέποντας «βαριές» ποινές, άμεσα εφαρμόσιμες, οι οποίες φτάνουν μέχρι και εκ νέου απαγόρευση εισόδου των φιλάθλων στο γήπεδο.Απόψε στη Λεωφόρο απαγορεύεται αυστηρά το άναμμα -και φυσικά η ρίψη- πυρσών, κροτίδων, καπνογόνων, φωτοβολίδων και πάσης φύσεως βεγγαλικών. Απαγορεύεται, επίσης, η ρίψη μπουκαλιών και αντικειμένων, η χρήση λέιζερ, τα πανό με πολιτικά και υβριστικά μηνύματα. Ακόμα και ένα μεμονωμένο περιστατικό αρκεί για να κλείσει ξανά το γήπεδο στο αμέσως επόμενο εντός έδρας παιχνίδι.Με το νέο νόμο όποιος φίλαθλος δεν διαθέτει ονομαστικό εισιτήριο όχι απλά δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο, αλλά του επιβάλλεται και πρόστιμο 500 ευρώ από την Αστυνομία. Στον έλεγχο ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση που βρεθεί φίλαθλος με εισιτήριο σε άλλο όνομα, τόσο ο κάτοχος, όσο κι ο δικαιούχος θα τιμωρούνται με πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας του εκάστοτε εισιτηρίου, θα επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού από τα γήπεδα, ενώ η ΠΑΕ θα τιμωρείται με κλείσιμο της θύρας, όπου έγινε η παράβαση.Στο γήπεδο θα λειτουργούν έξι (6) σημεία προελέγχου για τον έλεγχο των εισιτηρίων και της ταυτοπροσωπίας.Αναλυτικά οι προέλεγχοι έχουν ως εξής:Προέλεγχος 1Οδοί: Αρματολών και Κλεφτών & ΠαναθηναϊκούΠροέλεγχος 2Οδοί: Φιλήμονος & ΤσόχαΠροέλεγχος 3Οδοί: Τσόχα & Π. Κυριακού (επί της Τσόχα)Προέλεγχος 4Οδοί: Π. Κυριακού & Τσόχα (επί της Π. Κυριακού)Προέλεγχος 5Οδοί: Π. Κυριακού & Λ. ΑλεξάνδραςΠροέλεγχος 6Οδοί: Παναθηναϊκού & Λ. ΑλεξάνδραςΕιδικότερα:Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 13-14 θα διέρχονται αποκλειστικά από τους Προελέγχους 1 & 6.Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 8-9-10-11-12 θα διέρχονται από τους Προελέγχους 2 & 3.Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 6-7 θα διέρχονται από τους Προελέγχους 4 & 5.Όσον αφορά τις θύρες 1-2-3-3Β-5 ο έλεγχος των φιλάθλων θα γίνεται αποκλειστικά στις θύρες.O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών.Με απόφαση της ελληνικής πολιτείας ο σωματικός έλεγχος των φιλάθλων στους προέλεγχους και κατά την είσοδο στις θύρες του γηπέδου θα γίνεται πλέον από την Ελληνική Αστυνομία και θα είναι εξονυχιστικός και ιδιαίτερα αυστηρός.Στηρίζουμε τον Παναθηναϊκό μας μόνο με τη φωνή μας!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.