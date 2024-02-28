Φουλ επιθετικό σχήμα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει του εκτός έδρας παιχνιδιού του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.



Ο Βάσκος τεχνικός επιλέγει για σχηματισμό το 4-4-2, διατηρώντας τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια. Κίνι, Βέζο, Ρέτσος και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας, με τους Ιμπόρα και Τσικίνιο το δίδυμο στον άξονα. Ο Ποντένσε στο ένα άκρο, ο Καμπράλ στο άλλο και ο Μασούρας θα πλαισιώνει τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.



Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης - Κίνι, Βέζο, Ρέτσος, Ορτέγκα - Ιμπόρα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Καμπράλ - Μασούρας, Ελ Κααμπί.



Στον πάγκο οι Τζολάκης, Μαρτίνς, Αλεξανδρόπουλος, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Ρίτσαρντς, Ναβάρο, Έσε, Ντόη.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #PANOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/sv5rVea955 February 28, 2024

