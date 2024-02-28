Λογαριασμός
Φουλ επίθεση στο Αγρίνιο ο Ολυμπιακός: Με 4-4-2 και Μασούρα δεύτερο φορ

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωρά σε αρκετές αλλαγές.

Μεντιλίμπαρ

Φουλ επιθετικό σχήμα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει του εκτός έδρας παιχνιδιού του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ο Βάσκος τεχνικός επιλέγει για σχηματισμό το 4-4-2, διατηρώντας τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια. Κίνι, Βέζο, Ρέτσος και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας, με τους Ιμπόρα και Τσικίνιο το δίδυμο στον άξονα. Ο Ποντένσε στο ένα άκρο, ο Καμπράλ στο άλλο και ο Μασούρας θα πλαισιώνει τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης - Κίνι, Βέζο, Ρέτσος, Ορτέγκα - Ιμπόρα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Καμπράλ - Μασούρας, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι Τζολάκης, Μαρτίνς, Αλεξανδρόπουλος, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Ρίτσαρντς, Ναβάρο, Έσε, Ντόη.

