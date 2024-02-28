«Αποχωρεί από την ΑΕΚ και ετοιμάζει βαλίτσες για την Αμερική ο Αραούχο»

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ το ερχόμενο καλοκαίρι και έως τώρα δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει αν θα συνεχίσει την καριέρα του στους «κιτρινόμαυρους» ή θα αποχωρήσει, με πιθανότερο προορισμό την επιστροφή του στην Ισπανία, βάζοντας τέλος σε μία πορεία, στην οποία δέθηκε όσο λίγοι με τον κόσμο και τον οργανισμό της «Ένωσης».

Παρόλα αυτά το «dikisports» βάζει νέα δεδομένα στο τραπέζι. Και αυτό διότι όπως αναφέρει ο Αργεντινός ετοιμάζει βαλίτσες για την Αμερική, αφού, πιθανότατα, να έχει δεχτεί πρόταση από ομάδα του MLS, το οποίο έχει εκτοξεύσει τη δημοτικότητά του μετά την έλευση του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι.

«Ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική ο Αραούχο. Θα κλείσει την καριέρα του, έτσι όπως την τερμάτισαν μεγάλοι ποδοσφαιριστές του παρελθόντος», αναφέρει, χαρακτηριστικά, το σχετικό δημοσίευμα.

Παρόλα αυτά τίποτα δεν είναι οριστικό, ενώ το ενδιαφέρον της Λας Πάλμας για την περίπτωσή του 32χρονου είναι διαχρονικό. Παράλληλα, η κόρη του Αραούχο μένει στην Ισπανία και αυτό ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για την απόφασή του στο τέλος, ή και όχι, της σεζόν.

