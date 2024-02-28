Μοντόγια: «Ο Παναθηναϊκός έχει την πίεση - Θέλουμε τουλάχιστον έναν βαθμό από το ματς»

Έναν τουλάχιστον βαθμό αναζητά ο Άρης σήμερα από το ματς με τον Παναθηναϊκό όπως αναφέρει ο Μάρτιν Μοντόγια σε δηλώσεις του στη Nova για τον αποψινό αγώνα. Ο άσος των κίτρινων ανέφερε ότι η πίεση δεν είναι πάνω στην ομάδα του αλλά στον Παναθηναϊκό.



Ακολουθούν οι δηλώσεις του Μάρτιν Μοντόγια:

Πώς προσεγγίζει την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, που είναι διεκδικητής του τίτλου, στη δική του έδρα:“Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπως στον πρώτο αγώνα για το πρωτάθλημα, στην έδρα μας. Πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί σωματικά, γιατί θα είναι ένα παιχνίδι που θα πάει στη δύναμη. Επιπλέον, πρέπει να είμαστε εμείς που θα έχουμε την κατοχή της μπάλας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο στα δικά τους τρία τέταρτα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και κάποια από αυτές, τουλάχιστον μία, να τη μετατρέψουμε σε γκολ. Θέλουμε τουλάχιστον ένα βαθμό από αυτό το παιχνίδι”.“Οπωσδήποτε, γιατί οι αντίπαλοι θα βγούνε με μεγαλύτερο κίνητρο στον αγωνιστικό χώρο. Ειδικά παίζοντας μπροστά στο κοινό τους, θα θέλουν αυτούς τους τρεις βαθμούς, για να συνεχίσουν να βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία”.“Έτσι ακριβώς είναι! Πλέον είμαστε απελευθερωμένοι, γιατί έχουμε μπει στα πλέι οφ. Πάντως, περιμένουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά εμείς πηγαίνουμε για να παίξουμε όπως ξέρουμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Η πίεση δεν είναι σε εμάς, αλλά στους αντιπάλους μας”.“Πιστεύω ότι θα είναι μια πρόβα τζενεράλε για τα πλέι οφ. Θα αντιμετωπίσουμε ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός, που βρίσκονται πάνω από εμάς στη βαθμολογία και θέλουμε απέναντί τους να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ενδεχομένως να είναι και πρόβα τζενεράλε για τον τελικό του Κυπέλλου, εφόσον φυσικά προκριθούμε εκεί”.“Πράγματι! Κι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να συνεχίσουμε! Πρέπει να εξακολουθήσουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε βαθμούς. Είναι κρίμα ότι κάναμε έναν πρώτο γύρο, κατά τον οποίο χάσαμε πολλούς βαθμούς, όπως με ΟΦΗ, Λαμία και Κηφισιά. Και στον δεύτερο γύρο χάσαμε βαθμούς, όπως με τον Πανσερραϊκό και τον ΠΑΣ Γιάννινα, παρότι ανεβήκαμε αγωνιστικά. Από την άλλη, έχουμε αποδείξει απέναντι σε δυνατές ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, ότι μπορούμε να τις νικήσουμε. Επομένως, τώρα που είναι πλήρης πλέον η ομάδα, θα μπούμε στα πλέι οφ για να διεκδικήσουμε τους περισσότερους βαθμούς που μπορούμε και να πλησιάσουμε αυτούς που είναι πάνω από εμάς στη βαθμολογία”.

