Παναθηναϊκός: Με το πιο ισχυρό του «όπλο» απέναντι στην Άλμπα

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Άλμπα σε έναν «τελικό» στο ΟΑΚΑ και θα έχει στη διάθεσή του το πιο ισχυρό του «όπλο» ΟΑΚΑ

ΠΑΟ


Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Άλμπα για την τελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Οι «πράσινοι» στον «τελικό» με τη γερμανική ομάδα, θέλουν την νίκη ώστε να κλειδώσουν την 2η θέση. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν τρέχει ένα τρομερό σερί νικών στην Ευρωλίγκα, με 4 σερί νίκες. Και θέλει να το διευρύνει απέναντι στην Άλμπα, ώστε να κλείσει και την σεζόν με τον με τον καλύτερο πιθανό τρόπο.

