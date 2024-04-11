Παναθηναϊκός: Με το πιο ισχυρό του «όπλο» απέναντι στην Άλμπα



Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Άλμπα για την τελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Οι «πράσινοι» στον «τελικό» με τη γερμανική ομάδα, θέλουν την νίκη ώστε να κλειδώσουν την 2η θέση. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν τρέχει ένα τρομερό σερί νικών στην Ευρωλίγκα, με 4 σερί νίκες. Και θέλει να το διευρύνει απέναντι στην Άλμπα, ώστε να κλείσει και την σεζόν με τον με τον καλύτερο πιθανό τρόπο.

