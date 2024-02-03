Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Κίτρινος συναγερμός για τους πράσινους, «πονοκέφαλος» για Τερίμ

Τα συνεχόμενα ντέρμπι δημιούργησαν πρόβλημα με τις κάρτες στον Παναθηναϊκό  

Ο τελευταίος που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες είναι ο Μπερνάρ, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του στον αγώνα με την Κηφισιά στη λεωφόρο στις 25 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα ο Φατίχ Τερίμ έχει ακόμα τέσσερις ποδοσφαιριστές στο όριο των καρτών. Οι οποίοι είναι οι: Ιωαννίδης, Αράο, Σένκεφελντ και Αιτόρ.

Όπως είναι λογικό η παραπάνω συνθήκη έχει δημιουργήσει μια εύλογη ανησυχία στον Τούρκο τεχνικό ενόψει των επόμενων αγώνων.

Πηγή: paopantou.gr

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟ
