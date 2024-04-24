Λίγες μόνο ώρες μετά την ήττα στο Game 1 της σειράς των playoffs της Ευρωλίγκας με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (87-91), ο Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε «καυστική» ανακοίνωση με αφορμή τη διαιτησία.΄



Συγκεκριμένα, η «πράσινη» ΚΑΕ έκανε σφοδρή επίθεση κατά της διαιτητικής τριάδας, αλλά και της ίδιας της διοργάνωσης, εκφράζοντας τα παράπονά της για «κραυγαλέα λάθη» όπως τα χαρακτηρίζει, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Γίναμε μάρτυρες μιας «καταδρομικής επιχείρησης» βγαλμένης από τις αλήστου μνήμης «σφαγές» που έχουμε υποστεί επί ημερών του Τζόρντι Μπερτομέου».



Παράλληλα, στην ανακοίνωσή του, το «τριφύλλι» απαιτεί τον σεβασμό που του αναλογεί για την επένδυσή του στο σπορ, τον ιδρώτα των αθλητών του, αλλά και για τους φίλους της ομάδας που στέκονται στο πλευρό της ομάδας.



Να θυμίσουμε πως μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν, είχε αναφερθεί στο θέμα της διαιτησίας και στο γεγονός πως ο Μπόλντγουιν κέρδισε δύο φορές φάουλ σε προσπάθεια τριών πόντων.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:



«Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, φτάνοντας στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν στην Ευρωλίγκα και έχοντας κάνει ως Παναθηναϊκός μια μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψουμε στα υψηλότερα σκαλοπάτια, γίναμε μάρτυρες μιας «καταδρομικής επιχείρησης» βγαλμένης από τις αλήστου μνήμης «σφαγές» που έχουμε υποστεί επί ημερών του Τζόρντι Μπερτομέου.



Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι τα όσα τραγικά συμβαίνουν ανά τον κόσμο και μας θλίβουν όλους (σε Ρωσία, Ουκρανία, Παλαιστίνη και Ισραήλ) μπορούν να επηρεάσουν το επαγγελματικό μπάσκετ.



Δυστυχώς, όμως, τα χθεσινά κραυγαλέα λάθη, δεν μας επιτρέπουν να σκεφτούμε άλλον λόγο.



Ο χώρος του αθλητισμού δεν πρέπει επουδενί να χρησιμοποιείται για την επούλωση πληγών και καταστάσεων που περνούν οι λαοί και είναι δεδομένο πως το μπάσκετ πρέπει πάντα να μένει μακριά από όλα αυτά.



Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει, όχι μόνο φέτος αλλά και ιστορικά, το πόσο αγαπάει το μπάσκετ και λειτουργεί με γνώμονα την πρόοδο του αθλήματος. Όπως επίσης έχει αποδείξει ότι, όταν παίζουν με τον ιδρώτα των αθλητών του, με τα συναισθήματα των εκατομμυρίων φιλάθλων του, με τα χρήματα που επενδύει και με την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλει, σηκώνεται, χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και πολεμάει μέχρι τέλους, ώστε να δικαιωθεί μην υπολογίζοντας συνέπειες.



Ο Παναθηναϊκός έχει 116 χρόνια ιστορίας, μεγαλύτερη ίσως και από κάποια κράτη. Δείξτε επιτέλους τον απαιτούμενο σεβασμό και σταματήστε να υποτιμάτε το προϊόν».

