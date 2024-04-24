Η πρόκριση του Ολυμπιακού στους 4 του Conference League αλλάζει τα δεδομένα στις εναπομείνασες αγωνιστικές των playoffs της Σούπερ Λίγκας και ενδεχομένως και στον τελικό του Κυπέλλου. Έτσι σήμερα η διοργανώτρια Αρχή πήρε αποφάσεις για το πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα.



Αρχικά, το παιχνίδι που είχε αναβληθεί μεταξύ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και είχε ορισθεί για τη 1η Μαΐου μεταφέρεται στις 12/05. Θυμίζουμε ότι στις 2 Μαΐου είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αστον Βίλα στην Αγγλία. Η 9η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 15 Μαΐου, όπως και η 10η -και τελευταία αγωνιστική- στις 19 Μαΐου.

Κατά συνέπεια αλλάζει ημερομηνία και ο τελικός του. Ήταν προγραμματισμένος στις 18 Μαΐου και πλέον μεταφέρεται στις. Σε αυτό θα πρέπει να συναινέσει και η ΕΠΟ κάτι που αναμένεται όμως να συμβεί.17:00 Λαμία - ΠΑΟΚ19:30 Άρης - Ολυμπιακός20:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός17:00 Ολυμπιακός - Λαμία19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ20:30 Παναθηναϊκός - Άρης20:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός20:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ20:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός20:00 Λαμία - Άρης20:00 ΑΕΚ - Λαμία20:00 Άρης - ΠΑΟΚ20:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

