Η πρόκριση του Ολυμπιακού στους 4 του Conference League αλλάζει τα δεδομένα στις εναπομείνασες αγωνιστικές των playoffs της Σούπερ Λίγκας και ενδεχομένως και στον τελικό του Κυπέλλου. Έτσι σήμερα η διοργανώτρια Αρχή πήρε αποφάσεις για το πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα.
Αρχικά, το παιχνίδι που είχε αναβληθεί μεταξύ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και είχε ορισθεί για τη 1η Μαΐου μεταφέρεται στις 12/05. Θυμίζουμε ότι στις 2 Μαΐου είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αστον Βίλα στην Αγγλία. Η 9η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 15 Μαΐου, όπως και η 10η -και τελευταία αγωνιστική- στις 19 Μαΐου.
Κατά συνέπεια αλλάζει ημερομηνία και ο τελικός του Κυπέλλου του Παναθηναϊκού με τον Αρη. Ήταν προγραμματισμένος στις 18 Μαΐου και πλέον μεταφέρεται στις 25 του ίδιου μήνα. Σε αυτό θα πρέπει να συναινέσει και η ΕΠΟ κάτι που αναμένεται όμως να συμβεί.
Τετάρτη 24 Απριλίου (7η αγωνιστική)
17:00 Λαμία - ΠΑΟΚ
19:30 Άρης - Ολυμπιακός
20:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Κυριακή 28 Απριλίου (8η αγωνιστική)
17:00 Ολυμπιακός - Λαμία
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
20:30 Παναθηναϊκός - Άρης
Κυριακή 12 Μαΐου (Εξ αναβολής 5η αγωνιστική)
20:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Τετάρτη 15 Μαΐου (9η αγωνιστική)
20:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ
20:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
20:00 Λαμία - Άρης
Κυριακή 19 Μαΐου (10η αγωνιστική)
20:00 ΑΕΚ - Λαμία
20:00 Άρης - ΠΑΟΚ
20:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.