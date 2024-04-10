Παναθηναϊκός: «Επιβεβλημένα με ξένους διαιτητές τα ματς μεταξύ των πέντε, όπως συμφωνήσαμε»

Ο Παναθηναϊκός με επίσημη θέση του καθιστά σαφές πως θα πρέπει να τηρηθούν όσα έχουν συμφωνηθεί πριν την έναρξη των playoffs, να ορίζονται ξένοι διαιτητές στα παιχνίδια μεταξύ των πέντε πρώτων ομάδων της βαθμολογίας.

H θέση των «πράσινων» αναφέρει:

«Είναι σε όλους γνωστή η συμφωνία για τη διεξαγωγή τόσο των κρίσιμων αγώνων της κανονικής διάρκειας όσο - και ειδικότερα - αυτών των playoffs με την παρουσία ξένων διαιτητών. Με έκπληξη παρατηρήσαμε το αίτημα από μία ομάδα και την μεταγενέστερη συναίνεση της δεύτερης ομάδας, ώστε να παίξουν με

Έλληνες διαιτητές τα μεταξύ τους παιχνίδια.

Είναι αυτονόητο πως κάθε αγώνας δεν αφορά μόνο τις διαγωνιζόμενες ομάδες, αλλά επηρεάζει άμεσα και τους συνδιεκδικητές τους και την εν γένει εξέλιξη των playoffs, άρα και του πρωταθλήματος.

Ως εκ τούτου θεωρούμε επιβεβλημένο όλοι οι αγώνες μεταξύ των πρώτων πέντε ομάδων να διεξαχθούν με ξένους διαιτητές, σύμφωνα και με την ισχύουσα δεσμευτική συμφωνία».

