Την απόφαση να κλείσει για μια αγωνιστική η Θύρα 13 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» λόγω επεισοδίων οπαδών με την αστυνομία πριν το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ πήρε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ). Συνεπώς το πέταλο των οργανωμένων θα είναι κλειστό για το ματς της Κυριακής με τη Λαμία.



Πρόκειται για μια ακόμη διοικητική ποινή από την ΔΕΑΒ (μετά και από τα νέα μέτρα για την πάταξη της βίας), η οποία-μεταξύ άλλων-είχε τιμωρήσει και τον ΠΑΟΚ με μία αγωνιστική που την εξέτισε στην πρεμιέρα των playoffs απέναντι στον Άρη.

Επέβαλε σε βάρος της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη διοικητική κύρωση της προσωρινής απαγόρευσης χρήσης από θεατές της θύρας 13, του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης», για μία (1) αγωνιστική σε οποιαδήποτε Εθνική διοργάνωση, επειδή κατά τον αγώνα ποδοσφαίρου για τα Play Off του πρωταθλήματος της Super League 2023-2024, μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ., στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» στις 3-4-2024 και περί ώρα 20:10, ομάδα περίπου εκατό (100) φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ διέσπασαν με τη βία τον αστυνομικό φραγμό στη συμβολή των οδών Κόνιαρη – Αρματολών και Κλεφτών και επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο, ειδικότερα δε στη θύρα 13. Τελικώς κατόρθωσαν να εισέλθουν σ’ αυτή μαζικά περίπου είκοσι (20) φίλαθλοι με τη χρήση βίας και χωρίς έλεγχο εισιτηρίων.Το γεγονός αυτό προκύπτει από το υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας (κάμερες) του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης», οι οποίες λειτουργούσαν κανονικά, καθώς και από την υποβλητική αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.Εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 5085/2024.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.