Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:



Για το ματς: «Είναι το τελευταίο ματς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Την Άλμπα δεν την ενδιαφέρει αν δεν κατάφεραν να περάσουν στα playoffs, παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι όπως στα προηγούμενα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ. Να παίξουμε επιθετική άμυνα, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, γιατί τα ονόματα δεν κερδίζουν ποτέ τα παιχνίδια. Κερδίζεις όταν είσαι μαχητικός και όταν παίζεις καλά. Με τον Κολοσσό κερδίσαμε από τύχη, από ένα τυχερό σουτ του Γκριγκόνις. Αύριο δεν θα έχουμε αυτή την άνεση να ρισκάρουμε ό,τι χτίσαμε αυτούς τους 6-7 μήνες, άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όπως στη Γερμανία, να παίξουμε ακόμα ένα ματς στο ΟΑΚΑ».

«Όλοι θα παίξουν. Έχει ένα μικρό πρόβλημα, αλλά από ό,τι βλέπω στην προπόνηση όλοι θα παίξουν».«Δεν μπορώ να υποθέσω τι θα γίνει αύριο. Θα το δούμε αυτό μετά το παιχνίδι, όπου θα μιλήσουμε για την κανονική περίοδο».«Κοιτάξτε, σε αυτά το κλαμπ μπορεί να συμβεί. Να συμβεί με εμένα και τους παίκτες. Είναι φυσιολογικό. Κάνουμε τη δουλειά μας στα αποδυτήρια για τον κόσμο και για όλους. Έτσι όλοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για όλους. Όχι μόνο για τον προπονητή και τον σύλλογο, αλλά και για την καριέρα του. Σήμερα έμαθα ότι ο Πριτζιόνι είναι προπονητής. Τον είχα αφήσει ως παίκτη και ως ασίσταντ στο ΝΒΑ και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Νομίζω ότι το ΝΒΑ είναι ένα σοβαρός οργανισμός. Εγώ δεν απαντήσω. Το ΝΒΑ θα πρέπει να κάνει κάτι για αυτό. Πρώτη φορά στη ζωή μου το βλέπω αυτό. Ένας προπονητής δεν πρέπει να ασχολείται και να προσπαθεί να δημιουργήσει θέμα. Εμένα στόχος μου είναι η νίκη και η 2η θέση».«Πήραμε τον Χουάντσο για αυτό τον λόγο. Έχουμε ένα μεγάλο μπάτζετ, με πολύ κόσμο από πίσω. Και ο Χουάντσο ήταν χαρούμενος μετά το ματς. Οι προσδοκίες μας είναι να παίζει έτσι. Με αυτή τη μαχητικότητα. Καταλαβαίνω ότι κάποιες μέρες θα είναι άτυχος, αλλά θέλουμε αυτή την εικόνα. Όπως και ο Παπαπέτρου ήταν πολύ καλός και έδωσε ενέργεια. Δεν μπορεί να θες να πας στο Final Four με 6 παίκτες. Τους χρειαζόμαστε όλους».

