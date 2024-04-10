Πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση μέχρι τώρα στο Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Τομάς Μαρτίν Ετσεβέρι μέσα σε 62 λεπτά.



Ο Έλληνας τενίστας έτσι πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά, δηλαδή, τον τρίτο γύρο, εκεί που θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Σάσα Σβέρεβ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας τενίστας ήταν πολύ ικανοποιημένος με την εμφάνισή του, τονίζοντας πως ήταν ήρεμος και πως έπαιξε πολύ καλό τένις χωρίς λάθη. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Ζβέρεφ, τον οποίο και θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο του τουρνουά.

À l’image de ce point, Stefanos Tsitsipas a réalisé une performance XXL face à Etcheverry 🇬🇷🔥



Double champion ici en 2021 et 2022, le grec va encore être cette année un sacré client à battre au #RolexMonteCarloMasters @steftsitsipas | @ROLEXMCMASTERS pic.twitter.com/2pO8nNBUXa — TennisReport (@TennisReportOff) April 10, 2024



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά:



Για τη σημερινή νίκη: «Νομίζω το τένις μου άλλαξε μετά το πρώτο γκέιμ. Μπήκα λίγο κρύος στο ματς, δεν έβγαιναν τα χτυπήματά μου, αλλά το ότι βρέθηκα πίσω με χαλάρωσε κάπως και το καλύτερο που μπορούσε να γίνει ήταν να πάρω άμεσα πίσω το μπρέικ, όπως κι έγινε. Εκεί πήρα το μομέντουμ, το οποίο διατήρησα σε όλο το ματς. Ήμουν ήρεμος στα ράλι, προσπαθούσα να διαβάζω το γήπεδο και να παίζω με τη φορά της μπάλας. Έβγαλα μερικά μεγάλα χτυπήματα μέσα στο ματς, μερικά ωραία passing shots και running shots, που με εξέπληξαν κι εμένα. Ήταν ωραίο που έκλεισα έτσι το ματς, από τη στιγμή που το μομέντουμ ήταν εκεί, ένιωσα ασταμάτητος κατά κάποιο τρόπο.



Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας, κατάφερα να κρατήσω την ψυχραιμία μου, διάβαζα τις γωνίες του γηπέδου πολύ καλά. Ένιωθα πως είχα μια απάντηση σε κάθε κρίσιμη στιγμή. Πίσω από τα ράλι ένιωσα δυνατός και αποφασιστικός στο τι θα κάνω και ποια τακτική θα ακολουθήσω. Τα γκέιμ ήταν κλειστά και υπήρξαν στιγμές που θα μπορούσε να πάει λίγο διαφορετικά, αλλά πιστεύω σε όλες τις κρίσιμες στιγμές έκανα το κάτι παραπάνω. Το πιο σημαντικό ήταν η ψυχραιμία μου, γιατί δεν έδωσα πολλά αβίαστα λάθη και δημιούργησα κάποια απίστευτα χτυπήματα σε μερικές στιγμές του αγώνα, ακόμα και εγώ ξαφνιάστηκα με το πως αντέδρασα στους συγκεκριμένους πόντους».



Για το ματς με τον Ζβέρεφ: «Είναι σπουδαίος ανταγωνιστής και μπορεί να παίξει μεγάλο τένις στο χώμα. Θα φτιάξω το πλάνο παιχνιδιού μου και θα προσεγγίσω το ματς με την ηρεμία και τη σταθερότητα που είχα και σήμερα. Ευελπιστώ πως θα βγω εκεί έξω και θα παίξω για μια ακόμα φορά καλό τένις».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.