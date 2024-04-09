Έπεσε μαχόμενος μέχρι το φινάλε και αποχαιρέτησε το BCL με ψηλά το κεφάλι ο Προμηθέας

Τέλος στην εξαιρετική πορεία του Προμηθέα στο φετινό Basketball Champions League μπήκε το βράδυ της Τρίτης, με τους Πατρινούς να πέφτουν ηρωικά από την ισχυρή Ουνικάχα Μάλαγα, χάνοντας με σκορ 90-83 στο «Δημήτρης Τόφαλος» στο Game 2 της προημιτελικής σειράς.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου κοίταξε στα... μάτια τους Ανδαλουσιανούς για περίπου 25 λεπτά, παίζοντας στα ίσα τους αντιπάλους τους. Ωστόσο, ένα «νεκρό διάστημα» των γηπεδούχων στο τελευταίο πεντάλεπτο της 3ης περιόδου, ήταν αρκετό για τους Ισπανούς να χτίσουν διψήφιες διαφορές και να πάρουν τον ροζ φύλλο που χρειαζόντουσαν (2-0 η σειρά), πανηγυρίζοντας την πρόκριση στο Final 4 της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι.

Συγκινητική εμφάνιση από τον Χάντερ Χέιλ ο οποίος με 31 πόντους - οι 15 εκ των οποίων στην τελευταία περίοδο - πάλεψε να το γυρίσει μόνος του από -17 για τον Προμηθέα στην τελευταία περίοδο. Άξιος συμπαραστάτης του εκρηκτικού γκαρντ ήταν ο Ετσενίκε, με τον Κολομβιανό σέντερ να ολοκληρώνει το ματς με 16 πόντους.

Για τους Ισπανούς, ξεχώρισε ο πρώην παίκτης του Απόλλωνα Πατρών, Τάιλερ Καλινόσκι με 23 πόντους και 5/10 τρίποντα.

Το ματς:

Με διάθεση να παίξει «σκυλίσια» άμυνα και να πιέσει ασφυκτικά την κυκλοφορία της Ουνικάχα Μάλαγα, μπήκε στο παρκέ ο Προμηθέας. Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, οι Ισπανοί βρήκαν περισσότερες επιθετικές λύσεις και προηγήθηκαν με 9-4 και λίγο αργότερα με 11-7 στο 5λεπτο. Κάπου εκεί, η άμυνα των Πατρινών απέφερε καρπούς, με αποτέλεσμα να βγουν εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό! Με τον Χέιλ σε τρομερή κατάσταση (9 πόντους 2 ασίστ στο δεκάλεπτο), οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα εντυπωσιακό 10-0 σερί για το 17-11 στο 7’! Μάλιστα, το επιθετικό κρεσέντο των Χέιλ και Ετσενίκε συνεχίστηκε για το +9 (26-17), προτού οι Ανδαλουσιανοί εκμεταλλευτούν τα επιθετικά τους ριμπάουντ και μειώσουν στο 26-23 της περιόδου.

Διαφορετικό το σκηνικό στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τις δύο ομάδες να βγάζουν μία νευρικότητα στο παιχνίδι τους με χαμένα σουτ και αρκετά λάθη. Για τον Προμηθέα, συνεχίστηκε να αποτελούν πληγή το πολλά χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, τα οποία και μετέτρεψε σε εύκολους πόντους η Ουνικάχα, η οποία σταδιακά, πήρε το πάνω χέρι στο σκορ για το 35-32 στο 15’. Η είσοδος των Ετσενίκε και Χέιλ έδωσε επιθετική «πνοή» στους Πατρινούς, οι οποίοι και είχαν μπλοκάρει σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά ο Κολομβιανός σέντερ, κυριάρχησε στις ρακέτες και με διαδοχικά καλάθια κράτησε κοντά στο σκορ την ομάδα του, την ώρα όπου η Μάλαγα έδειχνε να βρίσκει ρυθμό. Με ένα μεγάλο τρίποντο του Κάουαν, οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 44-43, προτού ο Πέρι σε νεκρό χρόνο διαμορφώσει με εντυπωσιακό μπάσιμο το 46-43 του ημιχρόνου.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου η ελληνική ομάδα συνέχισε να παίζει στα... κόκκινα στην άμυνα, με συνεχείς παγίδες σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ. Με «όπλο» την ενέργεια που έβγαζε αλλά και τους ασταμάτητους Ετσενίκε-Χέιλ, οι Πατρινοί πέρασαν μπροστά μετά από αρκετή ώρα για το 54-53 στο 25'. Κάπου εκεί όμως, η πρωτοπόρος της ACB, ανέβασαν «αφυπνίστηκαν» και με το δίδυμο των Καλινόσκι-Κράβις έτρεξαν ένα αναπάντητο σερί 12 πόντων, πηγαίνοντας για πρώτη φορά στο +11 (54-65) στο 29'. Ο Προμηθέας ήταν ξεκάθαρο πως είχε χάσει το καθαρό του μυαλό. Ενδεικτικό είναι πως δεν βρήκε σκορ στα τελευταία 5:19' λεπτά της περιόδου, διάστημα στο οποίο είχε και πέντε λάθη. Κάπως έτσι, και πιθανώς απρόσμενα, οι Ισπανοί έκλεισαν την περίοδο στο +11 και το 65-54.

Με το κοντράστ συναισθημάτων και ψυχολογίας να είναι ευδιάκριτο, η Ουνικάχα Μάλαγα εκτόξευσε τη διαφορά ακόμα και στο +15 (55-70) στις αρχές της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, την ώρα όπου ο Προμηθέας πέτυχε το πρώτο του εντός πεδιάς σουτ με τον Κάουαν μετά από 7,5 αγωνιστικά λεπτά! Στη συνέχεια, οι Ισπανοί έφτασαν στο +17 (61-78), προτού οι γηπεδούχοι κάνουν την αντεπίθεσή τους και με τους 15 πόντους του Χέιλ στην περίοδο (!), μειώσουν μέχρι και τους 6 (78-84) στο 1:34' πριν το φινάλε. Τελικώς, η Μάλαγα πήρε τη νίκη και την πρόκριση το Final 4 με το τελικό 90-83.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 43-46, 54-65, 83-90.



