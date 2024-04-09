UEFA: Συμπεριέλαβε τον Ελ Κααμπί στους 4 παίκτες «κλειδιά» για τα προημιτελικά του Conference

Μετά την ιστορική ανατροπή και πρόκριση επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρώτη μονομαχία με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε την ερχόμενη Πέμπτη (11/04, 19:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τα προημιτελικά του Conference League!

Όπως είναι λογικό, η UEFA κινείται αυτές τις ημέρες σε... ρυθμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς, τόσο το Champions League, όσο και το Europa, βρίσκονται στη φάση των «8».

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η Ομοσπονδία παρουσίασε τους 4 παίκτες «κλειδιά» που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς στα προημιτελικά του Conference, συμπεριλαμβάνοντας και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί!

Μια σημαντική, αλλά και τιμητική διάκριση για τον Μαροκινό φορ των «ερυθρόλευκων», ο οποίος στα 4 ματς του στον θεσμό φέτος μετράει 5 τέρματα!



Για την ιστορία, οι άλλοι τρεις παίκτες της λίστας της UEFA είναι οι Ντόουγκλας Λουίς της Άστον Βίλα, τον Ράφαελ Ονιεντίκα της Κλαμπ Μπριζ και τον Πάβελ Σούλτς της Βικτόρια Πλζεν.

Πηγή: skai.gr

