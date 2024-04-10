Σοκ έχει προκαλέσει στους Μπακς και τους φίλους τους ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια του νικηφόρου (104-91) αγώνα με τους Σέλτικς στο Fiserv Forum.

Μετά το τέλος του ματς, και ενώ ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι είχε μεταφερθεί σε κλινική για να υποβληθεί σε εξετάσεις, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ο μεγαλύτερος αδερφός του, Θανάσης.

Ο διεθνής άσος αναγνώρισε πως πρόκειται για μία δύσκολη στιγμή που καλούνται να διαχειριστούν τα «ελάφια», λέγοντας πως αντιλήφθηκε πως όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω του, κατά την επιστροφή του στον πάγκο των Μπακς.

«Θα δούμε. Θα δούμε. Όλοι κοιτούσαν εμένα στον πάγκο. Το ένιωσα. Ένιωσα ότι οι άνθρωποι στις εξέδρες κοιτούσαν στο μέρος μου. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πως ένας συμπαίκτης μου είναι κάτω. Άραγε είναι εντάξει;», ανέφερε αρχικά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

«Το δεύτερο που αισθάνθηκα ήταν πως πρόκειται για τον μικρότερο αδερφό μου, που είναι κάτω. Τι συμβαίνει; Ελπίζω να μην είναι κάτι τρελό. Είναι ασυνήθιστο για εμένα, αφού ξέρω από τι είμαστε φτιαγμένοι. Ήταν κάτω και πίστεψα ότι θα επιστρέψει. Όταν βλέπεις πως ο άλλος δεν μπορεί να επιστρέψει, κάτι που είναι σπάνιο, θα παλέψουμε και θα τα δώσουμε όλα και θα ζήσουμε με αυτό. Είναι δύσκολο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος, επειδή ξέρουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι και φάνηκε ότι ήταν σοβαρό. Υπάρχει απογοήτευση σε όλη την ομάδα. Το καλό είναι πως πήραμε το παιχνίδι, κερδίσαμε και φτιάχνουμε καλές συνθήκες, ιδιαίτερα απέναντι σε αυτή την ομάδα», πρόσθεσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.