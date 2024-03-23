Παναθηναϊκός: Έκσταση Σλούκα και η αποθέωση του στα αποδυτήρια

Οι «πράσινοι» στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ αποθέωσαν τον αρχηγό της ομάδας, μετά τη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στους Καταλανούς.

Ενδεικτικό της εξαιρετικής κατάστασης εντός των αποδυτηρίων είναι το γεγονός πως και οι παίκτες που δεν αγωνίστηκαν ή συμμετείχαν λίγο στον αγώνα με τους «μπλαουγκράνα» έσπευσαν να… τονώσουν τον Σλούκα και θέλησαν να τον «μπουστάρουν», μέσα σε πανηγυρικό κλίμα.

