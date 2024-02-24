Λογαριασμός
Τβέντε για Αϊτόρ και τα ανοιχτά ραντάρ…

Αϊτόρ για Τβέντε και τα ανοιχτά ραντάρ... για τον Ισπανό του Παναθηναϊκού και στην Β' κατηγορία της χώρας του

Αιτόρ

Είναι φανερό ότι ο Αϊτόρ δεν έχει βρει ακόμα τον καλό του εαυτό.

Ο Ισπανός έχει μείνει εκτός αποστολής κοντά στα 3 παιχνίδια. Ενώ δεν συμμετείχε ούτε στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο.

Ο Τερίμ είναι απαιτητικός, δεν τον προτιμάει τελευταία αλλά είναι πάντα έτοιμος να δώσει την ευκαιρία, εφόσον το κρίνει.

