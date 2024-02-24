Τβέντε για Αϊτόρ και τα ανοιχτά ραντάρ…

Είναι φανερό ότι ο Αϊτόρ δεν έχει βρει ακόμα τον καλό του εαυτό.

Ο Ισπανός έχει μείνει εκτός αποστολής κοντά στα 3 παιχνίδια. Ενώ δεν συμμετείχε ούτε στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο.

Ο Τερίμ είναι απαιτητικός, δεν τον προτιμάει τελευταία αλλά είναι πάντα έτοιμος να δώσει την ευκαιρία, εφόσον το κρίνει.

