Ο Λεωνίδας Βόκολος, o οποίος είχε να διαχειριστεί και το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Τσιλούλη που έμεινε εκτός, παρέταξε τη Λαμία με σύστημα 5-3-2 και τον Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια. Την τριάδα στα στόπερ συνέθεταν οι Τζανετόπουλος, Κορνέζος και Παπαδόπουλος, ενώ την αντίστοιχη στα χαφ οι Νούνιες, Τζανδάρης και Σλίβκα, με τον Σιμόν να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά και τον Σίντκλεϊ στα αριστερά. Στην επίθεση λίγο πιο πίσω από τον Μάλτσι κινούταν ο Τόσιτς.



Σε ό, τι αφορά την ΑΕΚ τον Ματίας Αλμέιδα, ο Αργεντινός τεχνικός, δεδομένης και της απουσίας του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, επέλεξε τους Άμραμπατ και Ελίασον για τα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Συγκεκριμένα, σε σύστημα 4-4-1-1, ο Στάνκοβιτς ήταν στην εστία, ο Σιντιμπέ στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Πήλιος στο αριστερό, με τους Βίντα και Κάλενς στο κέντρο αυτής. Δίδυμο στα χαφ του άξονα οι Γιόνσον και Πινέδα, με τον Άμραμπατ στα δεξιά της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Ελίασον στα αριστερά. Λίγο πιο πίσω από τον Πόνσε κινούταν ο Τσούμπερ.



Η ΑΕΚ άρχισε να απειλεί από το ξεκίνημα, ψάχνοντας να δημιουργήσει καταστάσεις τόσο από τα άκρα όσο και από τον άξονα. Με τον πρώτο τρόπο έφτιαξε τη φάση του Ελίασον στο 7', με τον Πινέδα να κατεβάζει μετά από ωραία σκαφτή μπαλιά του Άμραμπατ, να κάνει τη σέντρα και τον επερχόμενο Ελίασον να εκτελεί στην κίνηση, χωρίς όμως να βρίσκει στόχο.



Την ίδια στιγμή, η Λαμία προσπαθούσε να κρατήσει και εκείνη μπάλα, με την «Ένωση» όμως να έχει αναλάβει τα ηνία. Και εάν στο 16' ούτε ο Τσούμπερ ούτε ο Πόνσε κατάφεραν να εκτελέσουν με προϋποθέσεις, η φάση επέφερε το κόρνερ, με τον οποίο οι «κιτρινόμαυροι» πήραν το προβάδισμα (17'): Πολύ γλυκιά εκτέλεση του Άμραμπατ από δεξιά, κεφαλιά-οβίδα από τον Βίντα από το ύψος του πέναλτι -ερχόμενος με μεγάλη φόρα- και η μπάλα καρφώθηκε στα δίχτυα!



H AEK συνέχισε να απειλεί, όπως με τη φάση του 27' (πέρασμα του Ελίασον στον Τσούμπερ και διαγώνιο τελείωμα του τελευταίου), με τη Λαμία να έχει την πρώτη καλή της στιγμή στο 32' με το σουτ του Τόσιτς από το ύψος του ημικυκλίου της μεγάλης περιοχής (μπλόκαρε σταθερά ο Στάνκοβιτς).



Και αφού η εξαιρετική απευθείας εκτέλεση του Σιντιμπέ στο 35' δεν επέφερε το γκολ, ενώ και οι επικίνδυνες μεταβιβάσεις των Τόσιτς και Σιμόν εν συνεχεία δεν έβγαλαν κάτι για τη Λαμία, φτάσαμε στο 41', όταν η ΑΕΚ έφτασε στο 0-2: Ο Πινέδα έκλεψε λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, κουβάλησε γρήγορα την μπάλα, την οποία πέρασε στον Ελίασον, με τον Σουηδό μεσοεπιθετικό να πλασάρει εξαιρετικά με το δεξί από θέση μέσα αριστερά. Το 0-2 ήταν και το τελικό σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να πηγαίνει δικαίως προηγούμενη στα αποδυτήρια.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν οι δύο ομάδες το δεύτερο ημίχρονο.



Και αφού η ΑΕΚ δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση στο ξεκίνημα, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία (στο δεύτερο μέρος) άνηκε στη Λαμία. Στο 48', λοιπόν, ο Νούνιες πέρασε κάθετα στον Σλίβκα, ο οποίος έπιασε το σουτ από πλεονεκτικό σημείο εντός περιοχής, με τον Βίντα να βάζει καταλυτικό «στοπ» με δυναμικό τάκλιν στην μπάλα.



Η «Ένωση» απάντησε αμέσως (49') με το σουτ του Πινέδα, ενώ στο 55' ο Τσούμπερ έβγαλε με τρομερή κάθετη σε θέση τετ-α-τετ τον Ελίασον, στον οποίο είπε «όχι» ο Κοσέλεφ, σε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία για τον «δικέφαλο».



Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα άρχισε ο... καταιγισμός. Αρχικά, στο 63', χτύπησε η ΑΕΚ για τρίτη φόρα, πάλι από στατική φάση. Ο Άμραμπατ πραγματοποίησε ακόμα μια γλυκιά εκτέλεση, αυτή τη φορά με φάουλ, βρίσκοντας τον Τσούμπερ, ο οποίος με γυριστή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.



Για να απαντήσει η Λαμία στα καπάκια (64'), με τον Σλίβκα να βγάζει την κάθετη και τον Σίντκλεϊ να φεύγει από οριακή θέση στην πλάτη του Σιντιμπέ, πατώντας περιοχή, για να πιάσει τρομερό σουτ από δύσκολη γωνία και να μειώσει σε 1-3 (η φάση, όπως κάθε γκολ φυσικά, εξετάστηκε και από τον VAR για οφσάιντ).



Μια μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία εν συνεχεία για κάθε ομάδα. Βέβαια, εκείνη της ΑΕΚ στο 67' συμπεριέλαβε και δοκάρι, με τη κεφαλιά του Ελίασον, ύστερα από ακόμα μια εξαιρετική μπαλιά του Άμραμπατ. Ενώ, στο 76' ο Στάνκοβιτς σε πρώτο χρόνο είπε «όχι» στο δυνατό σουτ του Σίντκλεϊ, με την κεφαλιά του Σιμόν στα καπάκια από την «καρδιά» της περιοχής να περνά άουτ.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ – Σιμόν, Τζανετόπουλος, Κορνέζος, Παπαδόπουλος, Σίντκλεϊ – Νούνιες, Τζανδάρης (59' Σαντάνα), Σλίβκα – Τόσιτς (59' Λέικ), Μάλτσι (77' Τσούκαλος).



ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς – Σιντιμπέ, Βίντα, Κάλενς, Πήλιος – Άμραμπατ (81' Πισάρο), Γιόνσον, Πινέδα (67' Λιούμπισιτς), Ελίασον (81' Φερνάντες) – Πόνσε (81' Αραούχο), Τσούμπερ (67' Μάνταλος).



Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος

Α' Βοηθός: Ιωάννης Καραγκιζόπουλος

Β' Βοηθός: Αντώνιος Σινιοράκης

4ος διαιτητής: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

VAR: Κωνσταντίνος Περράκης

