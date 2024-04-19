Έκοψε τα φτερά του ΠΑΟΚ η Κλαμπ Μπριζ

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ σταμάτησε στα προημιτελικά του Conference League. Η Κλαμπ Μπριζ πέρασε με 2-0 από την Τούμπα και με συνολικό σκορ 3-0, προκρίθηκε στα ημιτελικά του θεσμού, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βέλγους ο Γιουτγκλά, που πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του στο πρώτο μέρος.

Πανέμορφες οι εικόνες από τις κερκίδες της κατάμεστης Τούμπας, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να μην σταματούν το τραγούδι ακόμη και αν το ματς δεν εξελίχτηκε όπως θα ήθελαν.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια και τους Γιόνι, Κεντζιόρα, Κουλιεράκη και Μπάμπα στην άμυνα. Στα χαφ επιλέχτηκαν οι Σβαμπ και Μεϊτέ, με τους Ντεσπόντοφ, Μουργκ και Τάισον πίσω από τον Μπράντον.

Ο Νίκι Χάγεν από την άλλη επέλεξε 3-5-2, με τον Γιάκερς στο τέρμα και τους Σάμπε, Ορντόνιες και Μπαλάντα στα στόπερ. Στο κέντρο έπαιξαν Σκόρας, Μέιχερ, Βέτλεσεν, Βανάκεν και Ονιεντίκα, με το επιθετικό δίδυμο να αποτελείται από Νούσα και Γιουτγκλά.

MVP: Ξεκάθαρα πολυτιμότερος του αγώνα ο Φεράν Γιουτγκλά, που πλήγωσε δύο φορές τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο και χάρισε μια εύκολα πρόκριση στην ομάδα του.

