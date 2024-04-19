Παναθηναϊκός: Πρωτοφανές περιστατικό στο ματς με το Περιστέρι

Παρασκευή βράδυ και ΟΑΚΑ είναι πλέον δύο συνυφασμένες έννοιες για τον κόσμο του «τριφυλλιού», που εξαφανίζει τα εισιτήρια και για την αναμέτρηση με το Περιστέρι, αφού πλέον έχουν μείνει αδιάθετα μόλις 4.500 εισιτήρια για το ματς κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ήδη φτερά έχουν κάνει 6.000 «μαγικά χαρτάκια», με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δίνει την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να οδηγηθεί στο ΟΑΚΑ, θέτοντας γενική είσοδο 7 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως αν και οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας βρεθούν στο γήπεδο, τότε το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θα θυμίζει ματς Euroleague.

