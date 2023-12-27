Παναθηναϊκός: Δείτε τι έγινε την τελευταία φορά που ο Φατίχ ανέλαβε ομάδα Δεκέμβρη μήνα

Έχουμε σημαντικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποτελεί παρελθόν μετά από 2,5 χρόνια συνεργασίας, και ο Φατίχ Τερίμ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με τον Τερίμ να αναλαμβάνει την ευθύνη αμέσως, αντιμετωπίζοντας έναν απαιτητικό πρώτο μήνα με συνεχόμενα ματς, ντέρμπι και αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με τον Ολυμπιακό στους “16”.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.