Παναθηναϊκός: Δείτε τι έγινε την τελευταία φορά που ο Φατίχ ανέλαβε ομάδα Δεκέμβρη μήνα

Ο Φατίχ Τερίμ έχει αναλάβει μόλις μία φορά στην καριέρα του ομάδα τον Δεκέμβριο. Αυτό έγινε τη σεζόν 2017/18, πήρε τη Γαλατασαράι στο -1 από την κορυφή και τελικά την έστεψε πρωταθλήτρια

fatix

Έχουμε σημαντικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποτελεί παρελθόν μετά από 2,5 χρόνια συνεργασίας, και ο Φατίχ Τερίμ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με τον Τερίμ να αναλαμβάνει την ευθύνη αμέσως, αντιμετωπίζοντας έναν απαιτητικό πρώτο μήνα με συνεχόμενα ματς, ντέρμπι και αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με τον Ολυμπιακό στους “16”.

