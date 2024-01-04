Ο Φατίχ Τερίμ έκανε νικηφόρο ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με την ομάδα του να έχει καλή απόδοση και να επικρατεί εύκολα με 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα.



Ο Τούρκος τεχνικός θα έχει πλέον μαζί του στον πάγκο του «τριφυλλιού», τέσσερις συμπατριώτες του συνεργάτες, τους Νετσάτι Ατές, Μετίν Τσακίρογλου, Γιασίν Κιουτσιούκ και Μερτ Τσετίν. Επιπρόσθετα, παρέμειναν οι Γιώργος Μουντάκης, Δημήτρης Καπράλος και Δημήτρης Μπρούσαλης.



ΝΕΤΣΑΤΙ ΑΤΕΣ / Βοηθός προπονητή





Ο Νετσάτι Ατές γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1980 στη Σμύρνη. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 1997 στην Αλτάι, συνέχισε ως δανεικός στην Αϊντίνσπορ και το 2004 μεταπήδησε στη Γαλατασαράι. Το 2007 δόθηκε δανεικός στην Άνκαρασπορ και έξι μήνες αργότερα στην Ιστανμπούλσπορ. Το καλοκαίρι του 2008 πήγε δανεικός στην ισπανική Ρεάλ Σοσιεδάδ και το 2009 επέστρεψε στην Τουρκία για την Αντάλιασπορ. Το 2012 πήγε στην Εσκίσεχιρσπορ, όπου έμεινε δύο χρόνια, ενώ τη σεζόν 2014-15 αγωνίστηκε στην Ερσίγεσπορ. Έκλεισε την καριέρα του στην Καρσίγιακα το 2016.





ΜΕΤΙΝ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ / Βοηθός προπονητή - Αναλυτής





Ο Μετίν Τσακίρογλου γεννήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1974 στην Κωνσταντινούπολη. Ως αναλυτής ξεκίνησε το 2006 στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας, θέση την οποία διατήρησε για τέσσερα χρόνια. Από το 2011 έως το 2013 ήταν αναλυτής στη Γαλατασαράι, ενώ το 2014 επέστρεψε στην τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ως επικεφαλής του τμήματος αναλυτών. Το 2019 πήγε στη Μπασάκσεχιρ, όπου έμεινε έως τις αρχές του 2023, προτού μεταπηδήσει για λίγους μήνες στην Εγιούπσπορ.





ΓΙΑΣΙΝ ΚΙΟΥΤΣΙΟΥΚ / Προπονητής φυσικής κατάστασης





Ο Γιασίν Κιουτσιούκ γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1984 στη Μανίσα. Το 2012 ανέλαβε τη θέση του γυμναστή στη Γαλατασαράι, όπου παρέμεινε έως το 2016. Για λίγους μήνες συνεργάστηκε με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, προτού φύγει στη Βραζιλία για την Ατλέτικο Παραναένσε. Το 2018 επέστρεψε στην Τουρκία για τη Γαλατασαράι, παραμένοντας για μία τετραετία. Τη σεζόν 2022-23 δούλεψε στην Κασίμπασα.





ΜΕΡΤ ΤΣΕΤΙΝ / Βοηθός προπονητή





Ο Μερτ Τσετίν γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1983 στην Κωνσταντινούπολη. Το 2007 προσελήφθη από την Γκεντσελμπιρλιγκί ως βοηθός αθλητικού διευθυντή και διερμηνέας. Από το 2009 έως το 2022 δούλεψε στη Γαλατασαράι ως βοηθός τιμ μάνατζερ και διερμηνέας.





ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ / Προπονητής Τερματοφυλάκων





Ο Γιώργος Μουντάκης γεννήθηκε στις 29/6/1980 στην Αθήνα. Ως προπονητής τερματοφυλάκων ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΑΟ Χανιά, ενώ στη συνέχεια σε επίπεδο Super League εργάστηκε σε Πλατανιά, Κέρκυρα, Εργοτέλη, Αστέρα Τρίπολης και Λαμία για μια τριετία.





ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ / Βοηθός προπονητή φυσικής κατάστασης





Γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1995. Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ και κάτοχος διπλώματος UEFA Β, διατέλεσε προπονητής φυσικής κατάστασης στην Κ17 του Άρη. Από το καλοκαίρι του 2020 εργάζεται στον Παναθηναϊκό, αρχικά ως αναλυτής στην ακαδημία αλλά και προπονητής φυσικής κατάστασης σε Κ16-Κ17, ενώ από πέρυσι εντάχθηκε στο τιμ της πρώτης ομάδας πρώτα ως αναλυτής και από εφέτος ως βοηθός προπονητή φυσικής κατάστασης.





ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ / Αναλυτής





Γεννήθηκε στις 20 Μαΐου 1981 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Institute of Sports Analysis. Εργάστηκε ως προπονητής στον Κεραυνό Πετρούπολης και ως αναλυτής αγώνων στον Απόλλωνα Χαλανδρίου (μία σεζόν και ως βοηθός προπονητή) και στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, προτού ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό τον Ιούνιο του 2022.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.