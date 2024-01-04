Τα… δόντια της με το «καλημέρα» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κροατίας έδειξε η Εθνική μας ομάδα πόλο των Ανδρών! Η Ελλάδα, παίζοντας καταπληκτική άμυνα, πανηγύρισε τεράστια νίκη (10-8) στην πρεμιέρα της διοργάνωσης κόντρα στην Ουγγαρία, παίρνοντας την άτυπη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό του καλοκαιριού κόντρα στην ανανεωμένη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

Η Εθνική εμφανίστηκε διψασμένη για τη νίκη, πήρε το προβάδισμα από το ξεκίνημα και δεν το έχασε ποτέ, ξεκινώντας ονειρεμένα τις υποχρεώσεις της στο Ζάγκρεμπ. Επόμενη πρόκληση για τη «γαλανόλευκη», στις 6 Ιανουαρίου, όπου και αντιμετωπίζει την επίσης διψασμένη Ιταλία, που δεν έχει πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στις 20:00.

Η ελληνική ομάδα παρατάχθηκε με τα αστέρια της, σε αντίθεση με τους Ούγγρους, που είχαν μόλις πέντε παίκτες στη 13άδα από την ομάδα, που το περασμένο καλοκαίρι είχε νικήσει την ελληνική στον τελικό του Παγκοσμίου.

Το ματς:

Οι Ούγγροι προηγήθηκαν με τον Ντάβιντ Τάτραϊ, όμως στη συνέχεια η ελληνική ομάδα ήταν καλύτερη και έκανε την ανατροπή. Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες διεθνείς είχαν μέτριο ποσοστό στον παίκτη παραπάνω, είχαν άμυνα και Ζερδεβά σε μεγάλη μέρα και βρήκαν τρόπο να πάρουν προβάδισμα, που διατήρησαν μέχρι το φινάλε.

Τα γκολ των Δημήτρη Νικολαΐδη και Στέλιο Αργυρόπουλου-Κανακάκη έφεραν τα πάνω κάτω στο ξεκίνημα και το σκορ θα ήταν μεγαλύτερο αν η Ελλάδα δεν είχε να αντιμετωπίσει και τα… δοκάρια. Στο 2ο οκτάλεπτο οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κράτησαν το προβάδισμα των δύο γκολ χάρη σε αυτά των Άγγελου Βλαχόπουλου και Γιάννη Φουντούλη, όμως στη συνέχεια όλα άλλαξαν.

Οι παίκτες του Ζολτ Βάργκα επιχείρησαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους, πέτυχαν πρώτοι γκολ και όσο και αν απαντούσαν οι Έλληνες με τους Κάκαρη και Φουντούλη, οι πρωταθλητές κόσμου μείωσαν τη διαφορά. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου αποβλήθηκε με αντικατάσταση, η ομάδα μας απέτυχε να σκοράρει σε τρεις σερί επιθέσεις με παίκτη παραπάνω και με τη διαφορά στο γκολ, όλα ήταν ανοιχτά στο τέλος.

Το γκολ του Αργυρόπουλου-Κανακάκη με πέναλτι έπειτα από την αποβολή του Μπάλαζ Χάραϊ άνοιξε ξανά την ψαλίδα, όμως ο Γκέργκελι Μπούριαν μείωσε ξανά στο γκολ με παίκτη παραπάνω. Η Ελλάδα απάντησε άμεσα με τον ίδιο τρόπο και το πρώτο γκολ του Δημήτρη Σκουμπάκη στον αγώνα.

Ένα πέναλτι του Άγγελου Βλαχόπουλου στα 101 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος έριξε αυλαία στην αγωνία, με την Ελλάδα να παίρνει εκδίκηση από την Ουγγαρία και να αρχίζει με το δεξί το 2024.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 2-3, 3-2, 2-3

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Μπάνιαϊ, Τατράι 2, Μόλναρ, Πολ, Βινς Βιγκβάρι, Νάγκι 1, Φέκετε 3, Μπούριαν 2, Κόβατς, Βέντελ Βιγκβάρι, Βίζμεγκ, Χάραϊ, Γκιάπγιας.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος-Κανακάκης 2, Νικολαΐδης 1, Κάκαρης 2, Αλαφραγκής, Βλαχόπουλος 2, Τζωρτζάτος.

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου:

Ιταλία 3 (22-5)

Ελλάδα 3 (10-8)

Ουγγαρία 0 (8-10)

Γεωργία 0 (5-22)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα:

Γεωργία-Ιταλία 5-22

Ουγγαρία-Ελλάδα 8-10

06/01 18:00 Γεωργία - Ουγγαρία

06/01 20:00 Ελλάδα - Ιταλία

08/01 18:00 Γεωργία - Ελλάδα

08/01 20:00 Ουγγαρία - Ιταλία

