Τα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ Betsson προβάρει ο Δημήτρης Αγραβάνης! Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συζητήσεις, με τον 29χρονο φόργουορντ να απαντάει θετικά, τελικά, στην πρόταση της «Ένωσης» για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.



Φαίνεται, λοιπόν, ότι απομένουν μόνο τα ιατρικά και οι υπογραφές, προκειμένου ο Αγραβάνης να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ μετά από εκείνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε, ο παίκτης ξεκίνησε τη σεζόν στην ισπανική Μπρεογκάν (ACB), αλλά ένας τραυματισμός έφερε τη λύση της συνεργασίας στις αρχές Οκτωβρίου.

Τότε η διάγνωση έλεγε ότι θα μείνει εκτός για δύο μήνες, κάτι που σημαίνει ότι είναι πιανα αγωνιστεί.

