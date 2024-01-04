Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμφωνία ΑΕΚ με τον Δημήτρη Αγραβάνη

AΕΚ και Δημήτρης Αγραβάνης έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και απομένουν μόνο τα ιατρικά και οι υπογραφές, προκειμένου ο 29χρονος φόργουορντ να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα!

Αγραβάνης

Τα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ Betsson προβάρει ο Δημήτρης Αγραβάνης! Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συζητήσεις, με τον 29χρονο φόργουορντ να απαντάει θετικά, τελικά, στην πρόταση της «Ένωσης» για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι απομένουν μόνο τα ιατρικά και οι υπογραφές, προκειμένου ο Αγραβάνης να φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ μετά από εκείνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε, ο παίκτης ξεκίνησε τη σεζόν στην ισπανική Μπρεογκάν (ACB), αλλά ένας τραυματισμός έφερε τη λύση της συνεργασίας στις αρχές Οκτωβρίου.



Τότε η διάγνωση έλεγε ότι θα μείνει εκτός για δύο μήνες, κάτι που σημαίνει ότι είναι πια έτοιμος να αγωνιστεί.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark