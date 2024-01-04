Λογαριασμός
Απέφυγε τα χειρότερα ο Σλούκας: Τράβηγμα αριστερού προσαγωγού, την Παρασκευή θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του

Ο Κώστας Σλούκας υποβλήθηκε σε μαγνητική αμέσως μετά την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια και αυτή έδειξε τράβηγμα στον αριστερό προσαγωγό. Αύριο θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του

Σλούκας

Την τελευταία στιγμή θα κριθεί όπως φαίνεται η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο αυριανό (05/01, 21:30) παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, στην Ισπανία, για τη 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Ο Έλληνας γκαρντ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία αμέσως μετά την άφιξη της αποστολής στη Βαλένθια από τη Βιτόρια και το ευχάριστο είναι ότι απέφυγε τα χειρότερα, δηλαδή μια θλάση, καθώς η εξέταση έδειξε πως έχει υποστεί ένα τράβηγμα αριστερού προσαγωγού. Την Παρασκευή θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του και παρότι καταλαβαίνει κανείς πως είναι αρκετά δύσκολο να βρίσκεται στη διάθεση του Αταμάν, υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, αν είναι καλά το πρωί, να παίξει.

Όπως μετέδωσε, εξάλλου, ο απεσταλμένος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στην Ισπανία, Γιώργος Πετρίδης, σήμερα ο 34χρονος φαινόταν στο αεροδρόμιο να πατάει καλύτερα σε σχέση με χθες, οπότε περιμένουμε τα νεότερα αύριο.

