Παναθηναϊκός: Αποκάλυψε σε ποια ομάδα θέλει να είναι ο Ταβάρες

Η παραμονή του Έντι Ταβάρες στη Ρεάλ αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης στη Μαδρίτη εδώ και μήνες, με τον σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι να τοποθετείται αναφορικά με το μέλλον του στις καθιερωμένες δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της “Βασίλισσας” απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ταβάρες τόνισε ότι προτεραιότητα για τον ίδιο είναι η παραμονή στους πρωταθλητές Ευρώπης, ωστόσο, εξήγησε ότι δεν γνωρίζει τι του επιφυλάσσει το μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα στο PAO PANTOU

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.