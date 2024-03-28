Στην οριστική αναβολή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με αντίπαλο τον Προμηθέα Πάτρας στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα του Top-6 της Stoiximan Basket League προέβη η διοργανώτρια αρχή.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ, ο εν λόγω αγώνας που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή (31/3, 21:00) αναβάλλεται για σοβαρούς λόγους ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

Ο λόγος είναι διότιενημερώνοντας τους αρμόδιους ότι δεν δύναται να εγγυηθεί για την ομαλή άφιξη και αναχώρηση των οπαδών του «τριφυλλιού» λόγω της αναμέτρησης τηςτης Stoiximan SUper League στην OPAP Arena, αγώνας που είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 20:30.«Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – Προμηθέας Πάτρας για την πρώτη αγωνιστική του Top-6 που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή (31/3, 21:00) στο ΟΑΚΑ, αναβάλλεται, σε συνέχεια της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση, σχετικά με τη χρονική μετάθεση του αγώνα για σοβαρούς λόγους ασφάλειας, και θα πραγματοποιηθεί σε νεα ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 9180/28-3-2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Α.Δ.Α ΨΦ9Κ46ΝΚΠΔ-ΨΙΝ) κ. Γιάννη Βρούτση, σχετικά με τη χρονική μετάθεση του αγώνα καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ της 1ης αγωνιστικής της Β’ φάσης Πρωταθλήματος (Top6 & Playouts) Stoiximan Basket League 2023-24 για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σας ενημερώνουμε ότι ο ως άνω αγώνας μετατίθεται σε άλλη πρόσφορη ημερομηνία για την οποία θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατόν».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.