Μήνυμα στους φιλάθλους της ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έστειλε η ΑΕΚ.



Η «Ένωση» κάλεσε τον κόσμο της ν’ αγνοήσει τυχόν προκλητικές συμπεριφορές και ν’ αδιαφορήσει σε περίπτωση που έρθει κάποιος για να προκοβοκάρει, να δώσει σόου και να προκαλέσει τιμωρία.

Η σχετικήαναφέρει:«Φίλοι τηςΗ OPAP Arena μας περιμένει όλους την Κυριακή για μια μεγάλη αναμέτρηση. Το γήπεδο μας θα είναι κατάμεστο καιστη βοήθεια σας.Είναι σημαντικό όπως πάντα να δώσουμε έμφαση στηντης ομάδας και του σπιτιού μας.Το νέοπλαίσιο που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση είναι γνωστό σε όλους και έχουν ήδη επιβληθεί οι πρώτεςσε άλλες ομάδες.Με κάθε κόστοςνα διασφαλίσουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε και εμείς παρόμοιο πρόβλημα.Μέσα στα 24ωρα που απομένουν για το ματς με τον Ολυμπιακό θα ανακοινωθούν αναλυτικά τακαι οι σχετικές οδηγίες της ΠΑΕ ΑΕΚ. Μέτρα που πρέπει να τηρηθούν! Η προσπάθεια μας για την εκ νέου κατάκτηση του πρωταθλήματος κρίνεταιτο πεδίο.Εξίσου σημαντικό όμως είναι να έχουμε όλοι στο μυαλό μας πως την Κυριακή υπάρχει τοενδεχόμενο να προκληθούμε. Όποιος θέλει την τιμωρία μας, όποιος επιδιώκει να προκαλέσειστην ΑΕΚ και έρθει στην OPAP Arena με αυτόν τον σκοπό, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να βρειέδαφος.Αγνοείστε οποιαδήποτε προκλητική συμπεριφορά, όσοκαι να είναι. Στρέψτε αλλού το βλέμμα σας, ενισχύστε την ομάδα μας μόνο με τη φωνή σας και αφήστε να εκτεθεί όποιος τυχόν αποφασίσει να προβοκάρει και να δώσει τοτου. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή από μέρους μας!Εμείς στο μυαλό μας θα έχουμε μόνο τηνκαι τη συμπαράσταση στον Ματίας και τους ποδοσφαιριστές μας. Όποιος έρθει στην OPAP Arena έχοντας στο μυαλό του να δημιουργήσει καταστάσεις για να προκαλέσει τιμωρία της ΑΕΚ, πρέπει να φύγει. Όπως θα φύγει και αγωνιστικά ηττημένος.Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρουμε! Μέσα στο γήπεδο μας, που δεν πρέπει ποτέ ξανά να είναι άδειο. Οι τυχόν προβοκάτορες πρέπει να πάρουν την απάντηση τους με την πλήρημας. Και η ΑΕΚ θα δώσει τις απαντήσεις τηςμέσα στον αγωνιστικό χώρο».

