Μήνυμα στους φιλάθλους της ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έστειλε η ΑΕΚ.
Η «Ένωση» κάλεσε τον κόσμο της ν’ αγνοήσει τυχόν προκλητικές συμπεριφορές και ν’ αδιαφορήσει σε περίπτωση που έρθει κάποιος για να προκοβοκάρει, να δώσει σόου και να προκαλέσει τιμωρία.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Φίλοι της ΑΕΚ,
Η OPAP Arena μας περιμένει όλους την Κυριακή για μια μεγάλη αναμέτρηση. Το γήπεδο μας θα είναι κατάμεστο και υπολογίζουμε πολύ στη βοήθεια σας.
Είναι σημαντικό όπως πάντα να δώσουμε έμφαση στην προστασία της ομάδας και του σπιτιού μας.
Το νέο αυστηρό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση είναι γνωστό σε όλους και έχουν ήδη επιβληθεί οι πρώτες βαριές ποινές σε άλλες ομάδες.
Με κάθε κόστος ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε και εμείς παρόμοιο πρόβλημα.
Μέσα στα 24ωρα που απομένουν για το ματς με τον Ολυμπιακό θα ανακοινωθούν αναλυτικά τα μέτρα ασφαλείας και οι σχετικές οδηγίες της ΠΑΕ ΑΕΚ. Μέτρα που πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα! Η προσπάθεια μας για την εκ νέου κατάκτηση του πρωταθλήματος κρίνεται και σε αυτό το πεδίο.
Εξίσου σημαντικό όμως είναι να έχουμε όλοι στο μυαλό μας πως την Κυριακή υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να προκληθούμε. Όποιος θέλει την τιμωρία μας, όποιος επιδιώκει να προκαλέσει ζημιά στην ΑΕΚ και έρθει στην OPAP Arena με αυτόν τον σκοπό, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να βρει πρόσφορο έδαφος.
Αγνοείστε οποιαδήποτε προκλητική συμπεριφορά, όσο ακραία και να είναι. Στρέψτε αλλού το βλέμμα σας, ενισχύστε την ομάδα μας μόνο με τη φωνή σας και αφήστε να εκτεθεί όποιος τυχόν αποφασίσει να προβοκάρει και να δώσει το σόου του. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή από μέρους μας!
Εμείς στο μυαλό μας θα έχουμε μόνο την ΑΕΚ και τη συμπαράσταση στον Ματίας και τους ποδοσφαιριστές μας. Όποιος έρθει στην OPAP Arena έχοντας στο μυαλό του να δημιουργήσει καταστάσεις για να προκαλέσει τιμωρία της ΑΕΚ, πρέπει να φύγει άπρακτος. Όπως θα φύγει και αγωνιστικά ηττημένος.
Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! Μέσα στο γήπεδο μας, που δεν πρέπει ποτέ ξανά να είναι άδειο. Οι τυχόν προβοκάτορες πρέπει να πάρουν την απάντηση τους με την πλήρη αδιαφορία μας. Και η ΑΕΚ θα δώσει τις απαντήσεις της ΜΟΝΟ μέσα στον αγωνιστικό χώρο».
