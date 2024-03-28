Το «σύνθημα» των πανηγυρικών εκδηλώσεων για την ιστορική φετινή χρονιά έκανε γνωστό η ΑΕΚ.
Έχοντας ζητήσει ιδέες από τους ίδιους τους φίλους της για τον τίτλο που θα συνδεθεί με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου, η «Ένωση» επέλεξε τη φράση:
«100 χρόνια μαζί και είναι μόνο η αρχή»!
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει
«Οι επίσημοι εορτασμοί της ΠΑΕ ΑΕΚ για τον έναν αιώνα ιστορίας του συλλόγου έχουν το δικό τους σλόγκαν:
100 χρόνια μαζί και είναι μόνο η αρχή!
Αυτό θα είναι το σλόγκαν της μεγάλης γιορτής στην OPAP ARENA στις 13 Απριλίου, η οποία θα αποτελέσει την έναρξη των εορτασμών που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα μέσα στο 2024.
Αυτός θα είναι ο τίτλος που θα “σημαδέψει” κάθε εκδήλωση και κάθε στιγμή και επιλέχθηκε μέσα από τις χιλιάδες προτάσεις που διατυπώθηκαν από τους ίδιους τους φίλους της ΑΕΚ!
100 χρόνια μαζί και είναι μόνο η αρχή!
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί όλους και όλες εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα και μας στείλατε τις ιδέες σας.
Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε το Ιωβηλαίο της ΑΕΚ όπως της αξίζει»!
