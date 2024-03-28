Το «σύνθημα» των πανηγυρικών εκδηλώσεων για την ιστορική φετινή χρονιά έκανε γνωστό η ΑΕΚ.



Έχοντας ζητήσει ιδέες από τους ίδιους τους φίλους της για τον τίτλο που θα συνδεθεί με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου, η «Ένωση» επέλεξε τη φράση:

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει

«100 χρόνια μαζί και είναι»!«Οι επίσημοι εορτασμοί τηςγια τον έναν αιώνα ιστορίας του συλλόγου έχουν το δικό τουςΑυτό θα είναι το σλόγκαν της μεγάλης γιορτής στηνστις 13 Απριλίου, η οποία θα αποτελέσει την έναρξη των εορτασμών που θα γίνουνμέσα στο 2024.Αυτός θα είναι ο τίτλος που θακάθε εκδήλωση και κάθε στιγμή και επιλέχθηκε μέσα από τιςπου διατυπώθηκαν από τους ίδιους τους φίλους της ΑΕΚ!100 χρόνια μαζί και είναιΗ ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί όλους και όλες εσάς πουστο κάλεσμα και μας στείλατε τις ιδέες σας.Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε το Ιωβηλαίο της ΑΕΚ»!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.