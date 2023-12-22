Αλλαγή στην λίστα των ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR στην Stoiximan Basket League είχαμε σήμερα (22/12), καθώς το «τριφύλλι» επανέφερε στη επτάδα του τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αντί του Κάιλ Γκάι.



Ο Ισπανός φόργουορντ επανέκαμψε από τον τραυματισμό του και πήρε την θέση του Αμερικανού γκαρντ, στο… ελληνικό ρόστερ της ομάδας, αλλάζοντας εκ νέου και τους συσχετισμούς στο rotation.

Έτσι, λοιπόν, η λίστα του Παναθηναϊκού AKTOR αποτελείται πλέον από τους Λούκα Βιλντόσα, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Μάριους Γκριγκόνις, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ματίας Λεσόρ και Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι.



Θυμίζουμε αφενός ότι, δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε παιχνίδι των «πράσινων» έχουν έξι εξ αυτών. Αφετέρου, πως, ο Γκάι εξακολουθεί να μπορεί να αγωνιστεί στην Euroleague.

