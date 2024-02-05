Παναθηναϊκός AKTOR: Πρόβλημα με Χουάντσο, εκτός Λεσόρ-Παπαπέτρου με Άρη

Γεμάτο απουσιολόγιο θα έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR στη σημερινή αναμέτρηση με τον Άρη στο ΟΑΚΑ (17:15, ΕΡΤ3) για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Μετά τους Ματίας Λεσόρ και Ιωάννη Παπαπέτρου, που από χθες ταλαιπωρούνται από ίωση και τέθηκαν εκτός μάχης, δεν υπολογίζεται και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ λόγω μιας κάκωσης στον αριστερό αντίχειρα που υπέστη στη χθεσινή προπόνηση. Παράλληλα, λογικά θα αγωνιστεί ο Κώστας Σλούκας, που προπονείται πλέον κανονικά, προκειμένου να είναι… 200% έτοιμος και σε ρυθμό για το παιχνίδι της Παρασκευής με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ.

Εκτιμάται πως μέχρι τότε θα είναι καλά και οι δύο ασθενείς, ενώ η κατάσταση του Ισπανού φόργουορντ θα επανεκτιμηθεί, καθώς το χέρι του πρήστηκε από τον τραυματισμό.

