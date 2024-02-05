Τα συμπεράσματα του από τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό «κατέθεσε» στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου συζητώντας με τους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο. Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού υπογράμμισε το γεγονός ότι η νίκη αυτή επισφραγίζει μια σπουδαία αντίδραση που είχαν οι πράσινοι μετά από δύο κακά αποτελέσματα, την ήττα από τον Ατρόμητο αλλά και την ήττα με τον ΠΑΟΚ.

«Ήταν η πρώτη 11άδα του Τερίμ που πήρε το μικρότερο δυνατό ρίσκο», ήταν το σχόλιό του για τις επιλογές του Φατίχ Τερίμ επισημαίνοντας ότι ο Τούρκος τεχνικός δικαιώθηκε για όλες τις επιλογές του και στη συνέχεια αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε παίκτες ξεχωρίζοντας τους καλύτερούς του τριφυλλιού στο χθεσινό ματς και κατέληξε κάνοντας τον απολογισμό της παρουσίας του Τερίμ στον πάγκο της ομάδας μέχρι τώρα έχοντας ολοκληρώσει έναν κύκλο με δύσκολα παιχνίδια.

«Το πρόσημο είναι άκρως θετικό από την παρουσία του Τερίμ στον πάγκο του Παναθηναϊκού», σχολίασε.

