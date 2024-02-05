Νικολακόπουλος: «Περιμένουμε αντίδραση από Μαρινάκη-Δεν θα έβλεπα αλλαγή προπονητή»

Το δικό του σχόλιο για την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έκανε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας εξέφρασε την άποψη πως αυτό που προέχει τώρα για τους Πειραιώτες είναι να εκμεταλλευτούν το δεκαήμερο που έχουν μέχρι το πρώτο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος, στις 15/2, να ετοιμαστούν όσο το δυνατόν πιο καλά και να βρουν καλύτερη χημεία με τους νέους παίκτες (Κάρμο, Τσικίνιο, Όρτα).

Είπε πως αν κρίνουμε από το παρελθόν, πρέπει να περιμένουμε πιθανότατα άμεσα μία αντίδραση από μεριάς του Βαγγέλη Μαρινάκη, είτε κάποια κίνηση, είτε κάποια δήλωση κατεύθυνσης και προσανατολισμού.

«Πάντως αλλαγή προπονητή δεν θα έβλεπα», σχολίασε, παρότι όπως επισήμανε τα αποτελέσματα δεν δικαιώνουν τον Καρβαλιάλ. «Ο προπονητής πρέπει να έχει και λίγο άστρο. Πήρε την ομάδα στο -3 και μέσα σε 8 αγωνιστικές είναι στο -9, αλλά και έξω από το Κύπελλο, αν και όλα τα παιχνίδια είναι η αλήθεια πως τα παλεύει. Ας ελπίσουμε ότι θα εμφανιστεί το άστρο του στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Τέλος είπε ότι σήμερα πηγαίνουν στην Ελβετία, ενόψει της αυριανής εκδίκασης του CAS ο Κώστας Καραπαπάς ως μάρτυρας και ο νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ, Δημήτρης Καρπετόπουλος.

