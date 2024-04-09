Παναθηναϊκός: 100% «χρυσάφι» οι αλλαγές του Τερίμ κόντρα στον Άρη

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, για την 4η αγωνιστική των playoff. Οι «πράσινοι» παρόλο που είχαν πολύ κακιά εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, κατάφεραν να πάρουν το διπλό και τους 3 βαθμούς.
Αυτό συνέβη γιατί ο Φατίχ Τερίμ, έκανε πολύ σωστές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, τόσο όσο στο τακτικό κομμάτι, όσο και στους παίκτες.
