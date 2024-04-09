Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα γιατί στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ με αντίπαλο την Αλ Χιλάλ, ο αρχηγός της Αλ Νασρ χτύπησε εκτός φάσης τον Μάλκομ. Μάλιστα, ο Πορτογάλος σταρ στη συνέχεια κινήθηκε απειλητικά κατά του διαιτητή.



Αυτή ήταν η δωδέκατη αποβολή στην καριέρα του 39χρονου επιθετικού, αλλά πρώτη μετά το 2018, όταν ως παίκτης της Γιουβέντους είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα απέναντι στη Βαλένθια για το Champions League.

Να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε στο 2-1 υπέρ της Αλ Χιλάλ, χάρη σε γκολ των Αλ Νταουσαρί και Μάλκομ, ενώ για την Αλ Νασρ μείωσε στο 90'+9' ο Σαντιό Μανέ. Αντίπαλος για την ομάδα του Ζόρζε Ζέσους στον τελικό θα είναι η Αλ Ιτιχάντ του Καρίμ Μπενζεμά.

Συνολικά, ο CR7 έχει αποβληθεί τέσσερις φορές σε αγώνες της Premier League ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τις υπόλοιπες έξι ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, τέσσερις εξ αυτών σε αγώνες της La Liga, μία σε αγώνα Κυπέλλου με την Ατλέτικο και άλλη μία σε τελικό Σούπερ Καπ με την Μπαρτσελόνα.

