Νικολακόπουλος: «Πλήρης συμφωνία Ολυμπιακού-Μεντιλίμπαρ για νέο συμβόλαιο, επιβεβαίωση και από Ισπανία»

Όπως μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, επιβεβαιώνουν και στην Ισπανία όσα είχε αναφέρει περί πλήρους συμφωνίας Ολυμπιακού με Μεντιλίμπαρ για επέκταση του συμβολαίου του!

Διαδικαστικό θέμα, πλέον, η επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για επέκταση του συμβολαίου του Βάσκου τεχνικού!

Από το περασμένο Σάββατο (06/04), θυμίζουμε, ο Κώστας Νικολακόπουλος είχε μεταφέρει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία με τον 63χρονο προπονητή για επέκταση του συμβολαίου του και για την επόμενη σεζόν.

Τη σχετική πληροφορία, λοιπόν, επιβεβαιώνουν σήμερα (09/04) και από την Ισπανία, με το Relevo να αναφέρει ότι ο Μεντιλίμπαρ θα ανανεώσει για έναν ακόμη χρόνο, βάζοντας την υπογραφή του στο συμβόλαιο, που θα τον δεσμεύει και για την επόμενη σεζόν.

Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε και στον ορισμό του Σάντρο Σέρερ στο πρώτο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, υπενθυμίζοντας ότι είναι ο διαιτητής, που άφησε με 10 τον Ολυμπιακό στην παράταση με τον Απόλλωνα πέρυσι, που πήγε στα πέναλτι.

