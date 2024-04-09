Διαδικαστικό θέμα, πλέον, η επισημοποίηση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για επέκταση του συμβολαίου του Βάσκου τεχνικού!



Από το περασμένο Σάββατο (06/04), θυμίζουμε, ο Κώστας Νικολακόπουλος είχε μεταφέρει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία με τον 63χρονο προπονητή για επέκταση του συμβολαίου του και για την επόμενη σεζόν.



Τη σχετική πληροφορία, λοιπόν, επιβεβαιώνουν σήμερα (09/04) και από την Ισπανία, με το Relevo να αναφέρει ότι ο Μεντιλίμπαρ θα ανανεώσει για έναν ακόμη χρόνο, βάζοντας την υπογραφή του στο συμβόλαιο, που θα τον δεσμεύει και για την επόμενη σεζόν.

José Luis Mendilibar amplia su contrato con Olympiacos otro año más



📌Tras dos meses en el banquillo heleno y la insistencia de sus dirigentes, el vasco seguirá ligado al gigante griego. Está feliz en el club y sueña con lograr otra hazaña europea.https://t.co/72VmX288Ur April 9, 2024

Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε και στον ορισμό του Σάντρο Σέρερ στο πρώτο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, υπενθυμίζοντας ότι είναι ο διαιτητής, που άφησε με 10 τον Ολυμπιακό στην παράταση με τον Απόλλωνα πέρυσι, που πήγε στα πέναλτι.



Ακούστε αναλυτικά το ρεπορτάζ:

