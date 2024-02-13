Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson πήρε ο Άρης! Η ομάδα του Άκη Μάντζιου μπορεί να τα χρειάστηκε, κυρίως στο πρώτο μέρος, αφού ο Παναιτωλικός είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες, ωστόσο κατάφερε να χτυπήσει στο δεύτερο 45λεπτο με κεφαλιά του Βέλεθ και να φύγει νικητής από το πρώτο μπρα-ντε-φερ με τους Αγρινιώτες (0-1).



Στις 6 Μαρτίου η ρεβάνς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με τους Θεσσαλονικείς να έχουν πλέον το πάνω χέρι για να βρεθούν στον τελικό, με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να έχει πολύ καλό πρόσωπο και να μένει με το «αχ», αφού έκανε την προσπάθειά της και είχε φάσεις, όμως δεν τις μετουσίωσε σε γκολ.

Στο μυαλό του κόουτς

Το ματς

Με τονστην Τρίπολη παίζει τη Δευτέρα για το πρωτάθλημα ο Παναιτωλικός, με τονστο Περιστέρι ο Άρης το Σάββατο.Ο Λούκας Τσάβες κάτω από τα δοκάρια, με τους Μαλή, Μπρούνο Ντουάρτε και Στάγιτς στην τριάδα των στόπερ. Ο Λιάβας στη δεξιά πλευρά με τον Τορεχόν στην αριστερή. Στον άξονα οι Χουάνπι, Τσιγγάρας και Χατζηθεοδωρίδης, ενώ το δίδυμο στην επίθεση αποτελούν οι Σενγκέλια και Ζοάο Πέδρο.Στην εστία ο Κουέστα και οι Μοντόγια, Βέλεθ, Μπράμπετς, Οντουμπάτζο στην τετράδα της άμυνας. Βερστράτε, Νταρίντα το δίδυμο στον άξονα, μπροστά τους ο Μανού Γκαρθία και στα πλάγια της επίθεσης οι Σαβέριο, Σουλεϊμάνοφ. Ο Μορόν βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης.Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, με τοννα παίρνει τα ηνία μετά το δεκάλεπτο και να πιέζει, έχοντας ορισμένες σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθεί. Στο 14ο λεπτό οπήρε την κεφαλιά, με τοννα κάνει μια μεγάλη επέμβαση, με τον τερματοφύλακα τουνα βγάζει και το πλασέ του Αργεντινού αμέσως μετά. Στην εξέλιξη της φάσης, οέκανε την γυριστή κεφαλιά που κόντραρε και πέρασε κόρνερ.Από το 25’ και έπειτα ο Άρης πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχιζε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, με τους «κίτρινους» να έχουν μια μεγάλη ευκαιρία στο ημίωρο. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ, οέκανε το γύρισμα, αλλά ο αμαρκάριστοςτελείωσε άσχημα τη φάση με κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, στέλνοντας άουτ την μπάλα.Στο 41’ η ομάδα τουείχε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία, όταν συνεργάστηκαν εξαιρετικά Μάνου Γκαρθία και, αλλά οέδιωξε σε κόρνερ από θέση τετ-α-τετ. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του ημιχρόνου δεν άλλαξε κάτι, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες χωρίς τέρματα στα αποδυτήρια (0-0).Καλύτερα μπήκε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας την κατοχή και την μπάλα και τον έλεγχο του παιχνιδιού, ελέγχοντας τον ρυθμό. Άρχισαν μάλιστα να ασκούν πίεση και να παίρνουν μέτρα, κάτι που μετουσιώθηκε τελικά σε γκολ στο 64ο λεπτό. Συγκεκριμένα, οέκανε μια ωραία σέντρα και οπου ήρθε με φόρα, πήρε την καρφωτή κεφαλιά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.Στη συνέχεια οι δυο προπονητές έκαναν εκατέρωθεν αλλαγές με αποτέλεσμα ο ρυθμός του αγώνα να μην είναι τόσο καλός, ενώ δεν έλειψαν και τα νεύρα με τον διαιτητή να μοιράζει κάρτες, τόσο σε πάγκους, όσο και σε παίκτες. Οσυνέχιζε να έχει τον έλεγχο του ματς, σε αντίθεση με τονπου έπαιζε κυρίως στις αντεπιθέσεις, εκεί που γινόταν όμως αρκετά επικίνδυνος, αλλά χωρίς τη μεγάλη φάση, πάντως.Τα λεπτά περνούσαν, οέριξε τονκαι θωράκισε ακόμη περισσότερο την άμυνά του, με αποτέλεσμα να κρατάει τους Αγρινιώτες μακριά από την περιοχή του. Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Διαμαντόπουλος απέβαλε τονγια σκληρό μαρκάρισμα στον, αλλά μετά από on field review ο ρέφερι την πήρε πίσω και «κιτρίνισε» τον μπακ του Παναιτωλικού. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν άλλαξε στον λιγοστό χρόνο που απέμενε. Τοπαρέμεινε ως το τελευταίο σφύριγμα του Διαμαντόπουλου, οπήρε το πρώτο μπρα-ντε-φερ και πλέον έχει στα χέρια του την υπόθεση πρόκριση, με το σύνολο του Πετράκη να ψάχνει ένα τεράστιο αποτέλεσμα σε λίγες εβδομάδες στο «Κλ. Βικελίδης» για να τα φέρει όλα… τούμπα!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.