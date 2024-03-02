ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Με απουσίες οι Κρητικοί, ποιος θα λείψει για το Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Κρήτη και το Ηράκλειο για την τελευταία στροφή της κανονικής περιόδου στην Super League. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις καλές εμφανίσεις κόντρα στον Άρη και κατάφεραν να πάρουν ένα σημαντικό «τρίποντο» για τη συνέχεια. Ωστόσο η ομάδα του Τερίμ οφείλει να φύγει με το διπλό από το «Γεντί Κουλέ» για να μπει με το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στα πλέι οφ.

Ωστόσο ο Τούρκος τεχνικός κάνει τα πλάνα του χωρίς έναν βασικό πυλώνα του ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο λόγος για τον Γουίλιαν Αράο ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και θα μείνει στην Αθήνα. Παράλληλα οι τραυματίες Γεντβάι, Χουάνκαρ, Βέρμπιτς, Μάγκνουσον και Μπράουν έμειναν εκτός. Για τον ΟΦΗ εκτός θα μείνουν δύο σημαντικοί παίκτες. Ο Νέιρα είναι τραυματίας και ο Γκαγέχος είναι τιμωρημένος.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.