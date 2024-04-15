Παγκάκης: «Τα εύσημα στον Μπερνάρ, πιο δύσκολο ματς στην Λαμία»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Λαμία στο πλαίσιο της 5η αγωνιστικής, στην Λεωφόρο.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως κατάφεραν να βγάλουν την κατάλληλη αντίδραση και να ανατρέψουν το ματς. Ο Μπερνάρ ήταν απίθανος και ήταν βασικός παράγοντας για τους 3 βαθμούς που πήρε το τριφύλλι.

Ο Νίκος Παγκάκης που βρέθηκε στην Λεωφόρο και είδε από κοντά την αναμέτρηση σχολίασε τον Βραζιλιάνο «μάγο». Αλλά και το γεγονός ότι η Λαμία έπαιζε σαν να έπαιζε τελικό.

