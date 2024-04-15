Κετσετζόγλου: «Σοβαρή η ΑΕΚ, έκανε καλή διαχείριση»

Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε αυτή τη φορά πολύ ώριμα το προβάδισμά της και έφτασε άνετα στο 2-0 επί του Άρη, όπως τόνισε ο Κώστας Κετσετζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Μπήκε πολύ σοβαρά και καθάρισε πολύ γρήγορα το ματς με τα δύο γκολ του Πόνσε. Αυτή τη φορά έκανε καλή διαχείριση του παιχνιδιού, δεν δέχτηκε φάσεις με εξαίρεση την επέμβαση του Αθανασιάδη. Όταν έχεις χάσει οκτώ πόντους από 2-0, υπάρχουν τα… φαντάσματα που μπορεί να επιστρέψουν. Τώρα πρέπει να κερδίσει και στη Θεσσαλονίκη, εκεί που το ματς θα είναι πιο δύσκολο. Φέτος έχει δύο ισοπαλίες εκεί η ΑΕΚ και τώρα πρέπει να πάρει τη νίκη για να πάει μετά στα σερί ντέρμπι που θα κρίνουν τα πάντα», ανέφερε.



Όσο για τον τραυματισμό του Λάζαρου Ρότα, παρουσιάστηκε καθησυχαστικός. «Δεν έχει κάποια ζημιά, όπως μας είπε ο Αλμέιδα. Δέχτηκε ένα πολύ άσχημο μαρκάρισμα σε μια άκυρη φάση, ενώ το παιχνίδι είχε ουσιαστικά τελειώσει. Ο Οντουμπάτζο ζήτησε δύο φορές συγνώμη, είναι ένας παίκτης που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια χτυπήματα», τόνισε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.